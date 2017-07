«On ne lâchera pas»: un millier de personnes marchent pour Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise (IMAGES)

Un millier d'individus ont manifesté à l'appel du comité Vérité et Justice pour Adama, dans la commune du Val-d'Oise, afin de demander «justice» pour le jeune homme décédé, il y a un an, à la suite de son arrestation.

La famille d'Adama Traoré, jeune homme de 24 ans tué le 19 juillet 2016 peu après son interpellation par les gendarmes, a tenu une conférence de presse à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), en début d'après-midi du 22 juillet.

«On ne lâchera pas», a lancé la sœur du défunt, Assa Traoré, devant le millier de personnes qui s'étaient rassemblées, selon Le Parisien, à l'appel du comité Vérité et Justice pour Adama. «Tout est fait pour nous faire taire», a-t-elle également déclaré, devant la gendarmerie où Adama Traoré a perdu la vie il y a un an, réclamant «la mise en examen et la condamnation des gendarmes, à hauteur de leur crime».

Assa Traoré sœur d'Adama raconte l'histoire de l'interpellation de son frère #AdamaTraore le #21julliet 2016 il y a un an #justicePourAdamapic.twitter.com/RJIodRgZAw — Federico Pit (@Fanshave) 22 juillet 2017

Une prière musulmane en mémoire du jeune homme a été réalisée durant le rassemblement.

Lecture de la Fatiha (sourate d'ouverture du Coran), durant le rassemblement #JusticePourAdama. La maman d'Adama a fait un malaise. pic.twitter.com/bX8rlqQQml — Sihame Assbague (@s_assbague) 22 juillet 2017

"Cette prière est pour Adama. Pour que justice lui soit rendue" pic.twitter.com/KlQ9ZkBLyp — Politis (@Politis_fr) 22 juillet 2017

Une marche a succédé à la prise de parole de la famille Traoré.

Beaucoup de monde pour cette manifestation qui se dirige vers le quartier où vit Adama Traoré.#JusticePourAdamapic.twitter.com/57VxgV9TSw — Sihame Assbague (@s_assbague) 22 juillet 2017

La marche pour Adama Traoré passe devant la gendarmerie où le jeune homme est mort. #AdamaTraorepic.twitter.com/hTsmxpONft — Pierre Tremblay (@tremblay_p) 22 juillet 2017

Théo Luhaka, qui avait été hospitalisé après avoir été gravement blessé lors de son interpellation par les forces de l'ordre, était présent à la manifestation.

Théo Luhaka est également venue soutenir la famille Traoré. Solidarité entre les victimes de violences policières.#JusticePourAdamapic.twitter.com/eY75Pbw73z — Sihame Assbague (@s_assbague) 22 juillet 2017

La députée France Insoumise (FI) Danièle Obono était également présente.

Adama Traoré a trouvé la mort le 19 juillet 2016, jour de ses 24 ans, dans une gendarmerie du Val-d'Oise après une intervention des forces de l'ordre. Un an après, les circonstances exactes de son décès n'ont toujours pas été élucidées. Sa famille dénonce une «bavure» des gendarmes, qui assurent de leur côté n'avoir porté aucun coup au jeune homme.

Le décès d'Adama Traoré avait entraîné plusieurs nuits de violences à Beaumont-sur-Oise, d'où il était originaire, ainsi que dans les communes voisines.

