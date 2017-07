Le président français a commémoré la rafle du Vel d'Hiv, lors d'une cérémonie marquant le 75e anniversaire de l'un des épisodes les plus noirs de l'histoire française.

Dans la matinée du 16 juillet, le président français et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rencontrent à Paris, afin de participer à la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv.

Les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 juifs avaient été arrêtés à la demande des nazis et sur ordre du pouvoir français en place. Retenus dans des conditions inhumaines pendant quatre jours, ils ont été entassés sur les gradins du Vélodrome d'hiver, voué aux courses cyclistes, avant d'être emmenés dans des camps du Loiret. 3 000 enfants en bas âge ont été brutalement séparés de leurs parents, déportés les premiers vers Auschwitz. Moins d'une centaine de ces raflés et aucun enfant ont survécu.