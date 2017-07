Le «Front social» manifeste contre Macron et Trump à Paris (IMAGES)

Réunis à la fois contre l'«été meurtrier» d'Emmanuel Macron et l'«épouvantable président des USA», des manifestants se rassemblent à Paris à l'appel du «Front social», promu par plusieurs organisations et groupuscules d'extrême-gauche.

Le «Front social», constitué de groupes d'extrême-gauche, a appelé à manifester le 14 juillet afin de dénoncer le caractère guerrier et militaire, selon eux, de la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump.

A 14h aux environs de la place de Clichy, des camions de CRS quadrillaient déjà la zone.

Sur place, le correspondant de RT France a constaté une mobilisation assez faible avec environ 500 personnes rassemblées place de Clichy.

Célèbre slogan #AntiTrump américain de la campagne repris ici #frontsocialpic.twitter.com/DbVYcWO2zC — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 14 juillet 2017

Des Américains étaient présents au rassemblement, comme l'a constaté notre correspondant. «Je suis en vacances, mais mes idéaux m'ont suivie même pendant mes vacances. Je trouve mon président tout simplement dégoûtant. Il ne représente en rien les Américains et je voulais user de ma chance d'être là pour montrer aux Français que les Américains ne le soutiennent pas et feront tout leur possible pour le faire partir», a rapporté cette manifestante à RT France.

Lisa de #LA en vacances en France nous explique pourquoi elle est venue manifester #FrontSocialpic.twitter.com/6ZfO4ndsVP — Lucas RT France (@lucas_rtfrance) 14 juillet 2017

Des manifestants scandaient des slogans anti-fascistes... en italien.

«Siamo tutti antifascisti» clament les manifestants anti-Trump à Paris

Autre événement dans le viseur des manifestants : la réforme du code du travail que le gouvernement devrait mener par ordonnances, comme l'Assemblée nationale l'y a autorisé à 270 voix contre 50.