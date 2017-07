A-t-il encore frappé ? L'étrange poignée de main entre Donald Trump et Brigitte Macron (VIDEO)

Le président américain a salué la première dame française avec un de ces gestes viriles dont il a le secret lors de sa visite aux Invalides le 13 juillet. La scène n'a pas échappé aux caméras.

La rencontre entre les deux couples présidentiels, Donald / Melania Trump et Emmanuel / Brigitte Macron, aux Invalides le 13 juillet a été marquée par un détail un peu curieux mais qui devient une habitude pour le président américain.

Le président français a d'abord salué son homologue américain d'une longue poignée de main. Et, alors que Melania Trump et Emmanuel Macron se faisaient la bise, Donald Trump s’est tourné vers Brigitte Macron. Il lui a tendu la main pour une poignée mais avant même que leurs mains ne s’effleurent, il a changé d’avis et décidé d’embrasser la première dame française en tirant vigoureusement vers lui son avant-bras.

