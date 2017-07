Jean-Luc Bennahmias entendu comme témoin dans l'affaire des emplois fictifs présumés du MoDem

Selon l'AFP qui s'appuie sur une source proche du dossier, l'ancien eurodéputé du MoDem a été entendu comme témoin le 11 juillet dans l'enquête sur les assistants parlementaires européens du parti centriste.

Jean-Luc Bennahmias a été auditionné pendant plus de huit heures dans les locaux de l'Office anticorruption à Nanterre concernant l'affaire des emplois fictifs présumés du MoDem.

Il était convoqué dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte le 9 juin par le parquet de Paris notamment après le témoignage d'un ancien salarié du MoDem Matthieu Lamarre qui affirme avoir été détaché à temps partiel au service de Jean-Luc Bennahmias, à ce titre rémunéré sur des fonds européens de décembre 2010 à novembre 2011, sans n'avoir jamais travaillé pour lui.

L'ancien directeur de la communication du parti de François Bayrou, Matthieu Lamarre a été lui-même entendu comme témoin le 22 juin. Il a été convoqué dans les locaux de l'Office anticorruption de la police judiciaire (OCLCIFF) à Nanterre le lendemain de la démission du gouvernement des ministres de la Justice François Bayrou et des Affaires européennes Marielle de Sarnez, respectivement président et vice-présidente du MoDem. La ministre des Armées Sylvie Goulard avait annoncé son départ un jour plus tôt.

Lire aussi : Assistants d'eurodéputés MoDem : Corinne Lepage entendue pour donner sa version

Les enquêteurs s'interrogent sur les conditions d'emplois de salariés du MoDem à Paris qui ont cumulé leurs fonctions avec celle d'assistants de députés au Parlement européen, notamment lors de la législature 2009-2014. Le parti centriste répète toutefois avoir respecté toutes les règles en vigueur.