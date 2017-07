«Nous aussi on va te vacciner» : la maison de Christophe Castaner taguée

La maison du porte-parole du gouvernement à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), a été taguée d'un slogan anti-vaccination dans la nuit du 10 au 11 juillet. D'autres inscriptions du même type ont été relevées en ville.

«Castaner nous aussi on va te vacciner, fais attention». Ce tag de menaces comportant un message anti-vaccination a été inscrit dans la nuit du 10 au 11 juillet sur le mur d'enceinte de la maison du porte-parole du gouvernement à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence). D'après la gendarmerie interrogée par l'AFP, le message a également été inscrit sur d'autres murs de la commune.

Une enquête pour dégradation par inscription a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Forcalquier.

Réélu député de la circonscription le 18 juin, Christophe Castaner est aujourd'hui toujours maire de Forcalquier, et devrait prochainement passer la main pour se conformer à l'exigence de l'Elysée de ne pas cumuler un mandat local avec un poste au gouvernement.

En juillet, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé le vote d'une loi qui rendra obligatoires 11 vaccins pour les enfants, contre trois actuellement, d'ici la fin de l'année, pour une entrée en vigueur début 2018. Un projet qui a provoqué l'inquiétude de nombreux parents, hostiles à la vaccination obligatoire, mais aussi le soutien officiel de 200 professionnels de santé dans une tribune publiée dans le Parisien.

Aujourd'hui, trois vaccins infantiles sont obligatoires en France: contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP). Les huit vaccins, actuellement recommandés et qui deviendraient également obligatoires concerneront la coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, bactérie Haemophilus influenzae, pneumocoque, méningocoque C.

