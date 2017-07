Contrairement à ce qu'elle affirmait, la députée «mordeuse» n'a déposé aucune plainte contre le taxi

Le parquet de Créteil a déclaré au journal Le Parisien qu'aucune plainte n'avait été déposée par la députée La République en marche Laetitia Avia contre son chauffeur de taxi, contrairement à ce qu'elle avait prétendu le 5 juillet.

«Laetitia Avia a indiqué ne pas vouloir déposer plainte en l’état. Le chauffeur de taxi n’a pas répondu aux convocations de la police et n’a donc pas été entendu», a confié le 6 juillet le parquet de Créteil au journal Le Parisien, à la suite de l'altercation rapportée par Le Canard Enchaîné le 5 juillet.



Sur sa page Facebook, Laeticia Avia avait affirmé avoir été victime d'une «tentative de vol et de séquestration» de la part du conducteur et avoir porté plainte le soir-même.

«L'histoire d'une femme qui prend peur» : accusée d'avoir mordu un chauffeur de taxi, la député #LREM s'explique

➡️ https://t.co/y6WiEdQP0cpic.twitter.com/HtYOH64J3P — RT France (@RTenfrancais) July 5, 2017

L'élue est accusée d'avoir mordu à l'épaule son chauffeur de taxi à la suite d'un incident lié au paiement de sa course, ce qu'elle a démenti par le biais de sa collaboratrice parlementaire, Agathe Chamfeuil.

Selon le palmipède, le conducteur aurait, lui, porté plainte pour «coups et blessures».

Lire aussi : Conduire des élus, un métier risqué ? Une députée LREM aurait mordu un chauffeur de taxi