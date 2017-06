Réélu député des Français de l'étranger, Meyer Habib remercie Dieu (VIDEO)

En ballotage très défavorable dans la 8e circonscription des Français de l'étranger, le Franco-israëlien l'a finalement emporté face à LREM. Dans l'entre-deux-tours, il en avait appelé au sentiment communautaire de ses électeurs.

Meyer Habib, député sortant de la 8e circonscription des Français de l'étranger a tenu à remercier Dieu pour sa réélection le 18 juin 2017. Il s'agirait donc, à l'entendre, d'un miracle tout autant que d'un scrutin. «Je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui d'abord de vous remercier et de remercier aussi le «Tout puissant», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook, à l'issue du second tour des législatives. Et de poursuivre : «C'est vrai que nous sommes dans une république laïque, je suis croyant... et chez nous dans la religion juive quand il y a un événement fort, on a l'habitude de bénir le Créateur.»

En ballotage très délicat à l'issue du premier tour des législatives, devancé par la candidate de La République en marche Florence Drory, Meyer Habib s'était en effet démené dans l'entre-deux-tours pour conjurer la défaite. Afin de tirer de l'abstention les électeurs de sa circonscription, qui ne comprend pas qu'Israël mais aussi sept autres pays du pourtour méditerranéen, dont par exemple l'Italie et la Grèce, le député avait envoyé à chacun de ses administrés une lettre où il en appelait à la Torah et à la défense des intérêts d'Israël.

Le courrier hallucinant envoyé par Meyer Habib aux Français.e.s d'Israël.



Il soutient par ailleurs Claude Goasguen.



Que tous deux perdent. pic.twitter.com/hIx6nmfTJY — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) 13 juin 2017

«Pour la première fois, avec moi, vous avez un député qui vous ressemble. Profondément attaché à la France, sioniste, partisan de l'intégrité d'Eretz Israël [la Terre d'Israël en Hébreu]», écrivait-il alors. Réveillez-vous, nous n'avons pas le droit de perdre cette élection ! Les conséquences seraient trop graves», s'alarmait-il ajoutant : «Depuis quatre ans, j'ai défendu sans relâche Israël, qui partage nos valeurs, et le peuple juif.» Mais Meyer Habib, franco-israélien, semble avoir eu plus de peur que de mal. Il a été largement réélu (près de 58%) face à sa rivale LREM.

Lire aussi : Anne Hidalgo veut interdire la manifestation «pour la séparation du CRIF et de l'Etat»