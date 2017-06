Deuxième tour des législatives : La République en marche obtient largement la majorité absolue

D'après les premières estimations, le parti de la majorité et le MoDem remportent de 355 à 425 sièges à l'Assemblée nationale. Viennent ensuite LR et l'UDI (97-130), le PS et ses alliés (27-49) la France Insoumise et le PCF (10-30) et le FN (4-8).

La victoire est totale : La République en marche (LREM) disposera de 355 à 425 élus à la chambre basse du Parlement, d'après les premières estimations de trois instituts de sondage cités par l'AFP. Le parti de la majorité présidentielle et son allié obtiennent donc sans difficulté la majorité absolue, établie à 289 députés sur 577.

Deuxième force à l'Assemblée nationale, Les Républicains (LR) et l'UDI obtiennent quant à eux entre 97 et 130 sièges. Le Parti socialiste (PS), le Parti radical de gauche (PRG) et Europe Ecologie Les Verts (EELV) décrochent quant à eux de 27 à 49 sièges. Enfin la France Insoumise (FI) de Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste français (PCF) obtient de 10 à 30 députés et le Front nationale (FN) de 4 à 8.

Détails à suivre...