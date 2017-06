«Je suis contente de l’avoir inscrit dans la loi !» : Taubira tacle Bayrou sur l’affaire du MoDem

Accusé d’avoir fait pression sur des journalistes pour se plaindre d’une enquête sur de présumés emplois fictifs dans le parti qu’il a fondé, l’actuel ministre de la Justice a été la cible d’une attaque implicite de son prédécesseur.

Lors d’un meeting de soutien à Najat Vallaud-Belkacem, candidate aux législatives dans le Rhône, le 14 juin à Villeurbanne, Christiane Taubira s’est laissée aller à un petit tacle à François Bayrou, sans le nommer, rapporte France Info.

«J'ai fait inscrire dans la loi, la loi du 25 juillet 2013, l'interdiction de donner des instructions et d'intervenir dans les procédures pénales. Et je disais, je l'inscris quand même dans le code de procédure pénal au cas où, fort improbable, un autre garde des Sceaux après moi se fut montré moins vertueux. Et bien je suis contente de l'avoir inscrit dans la loi !», a lancé l’ancienne ministre de la Justice.

Si elle ne l’a pas explicitement cité, cette pique était adressée à François Bayrou, dont Mediapart affirme qu’il a appelé des journalistes de Radio France afin de se plaindre d’une enquête médiatique sur des salariés du MoDem, qui affirment avoir été rémunérés par des fonds européens pour des fonctions internes au parti.

