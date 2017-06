Des agriculteurs organisent un barbecue devant le tribunal où sont jugés des militants végans

Deux militants de l'association végane L214 étaient convoqués au tribunal de Versailles, le 12 juin, pour avoir pénétré par effraction dans un abattoir. Des agriculteurs ont manifesté à proximité du bâtiment pour promouvoir la consommation de viande.

Le 12 juin, deux activistes de l'association de défense des animaux L214 étaient jugés à Versailles, pour avoir pénétré par effraction dans l'abattoir de Houdan (Yvelines), où ils ont filmé des images de cochons gazés, diffusées le 8 juin.

Exaspérés par ce type d'actions coup de poing, des agriculteurs de la FNSEA ont manifesté devant le bâtiment où la justice devait être rendue.

Manifestation d'agriculteurs #FNSEA contre les activistes #vegan de #L214 jugés pour avoir filmé dans l'abattoir de Houdan pic.twitter.com/zYJWAvonI7 — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 12 juin 2017

La manifestation anti-activistes végans a revêtu une dimension provocatrice, avec l'organisation... d'un barbecue.

La #FNSEA prépare un barbecue contre les activistes #vegan de #L214 jugés à Versailles pour avoir filmé dans un abattoir pic.twitter.com/Yp29eyFNxf — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 12 juin 2017

Barbecue de porc organisé devant le tribunal où sont jugés les activistes #vegan de #L214 à Versailles pic.twitter.com/N1iwfxWawz — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 12 juin 2017

Des éleveurs ont également distribué du porc aux passants, afin de promouvoir la consommation de viande.

Des éleveurs distribuent du porc aux passants afin de promouvoir la viande pic.twitter.com/Fjg7EYG95P — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 12 juin 2017



Une action dénoncée par Brigitte Gauthière, présidente de l'association L214. Selon elle, «les éleveurs qui se soucient vraiment de leurs animaux soutiennent [leurs] actions».

Brigitte Gauthière dénonce la provocation des éleveurs venus faire un BBQ de porc devant le palais de justice #L214#veganpic.twitter.com/UTNo3b2H8O — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 12 juin 2017



Des vidéos «d’intérêt public»

Le porte-parole de l'association L214 Sébastien Arsac, mis en cause dans l'affaire de l'abattoir d'Houdan, a reconnu et revendiqué son action au micro de RT France, tout en espérant la relaxe. Pour lui, son action était «d'intérêt public».

Sébastien Arsac, de L214, passe en procès pour avoir posé des cameras dans un abattoir à Houdan pic.twitter.com/PTMnKdY63W — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 12 juin 2017

«Ce procès est intéressant car aujourd'hui il y a un véritable intérêt public sur les questions liées aux animaux d'élevage. Cela fait le huitième abattoir en un peu plus d'an dont nous montrons les images, à chaque fois les gens sont choqués par ce qu'ils voient, et je pense qu'il y a une légitimité à faire ce travail», a-t-il déclaré avant d'entrer dans le palais de justice de Versailles.



La fondatrice de l'association, Brigitte Gauthière, est venue soutenir les deux mis en cause. Pour elle, l'action de L214 est nécessaire pour montrer «la réalité de la mise à mort des animaux, qui se fait parfois dans des conditions déplorables comme dans l'abattoir de Houdan».

La présidente de #L214 venue soutenir les militants #vegan poursuivis pour avoir posé des cameras dans l'abattoir de Houdan pic.twitter.com/Wy5IOE8GW2 — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 12 juin 2017



