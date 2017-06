Rassemblement à Paris pour la libération de Mathias Depardon, journaliste détenu en Turquie (VIDEOS)

A l'initiative de RSF et du comité de soutien à Mathias Depardon, 80 personnes se sont réunies devant la mairie du IVe arrondissement de Paris afin d'exiger la libération du journaliste, détenu depuis 29 jours en Turquie.

Un rassemblement de soutien au photojournaliste Mathias Depardon, détenu depuis 29 jours en Turquie, s'est tenu devant la mairie du IVe arrondissement de Paris en présence de Danièle Van de Lanotte (mère du journaliste), Christophe Deloire (Reporters Sans Frontières), Laurent Joffrin (directeur de Libération et porte-parole du comité de soutien à Mathias Depardon), Christophe Girard (maire de l'arrondissement) et Patrick Klugman (adjoint au maire de Paris).

La mère de #MathiasDepardon touchée par la mobilisation pour son fils détenu en Turquie pic.twitter.com/d6gtf7vWWm — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 7 juin 2017

Christophe Girard, maire du IVe arrondissement de Paris, a décidé d'afficher une photo de Matthias Depardon sur la façade du bâtiment afin que son visage «soit connu de tous» à Paris, «ville symbole des droits de l'homme».

Le maire du 4e s'exprime en solidarité avec #MathiasDepardon, journaliste détenu en Turquie pic.twitter.com/J57kBbMNik — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 7 juin 2017

Pour Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters Sans Frontières (RSF), cette mobilisation était destinée à «envoyer un message à la Turquie».

«La Turquie est un grand pays, mais à cause du régime d'Erdogan, à cause de l'embastillement de journalistes, l'image du pays est atteinte et c'est un préjudice pour la Turquie. Les autorités doivent mettre fin à cette situation», a-t-il déclaré.

Mobilisation devant la mairie du 4e pour #MathiasDepardon journaliste détenu en Turquie depuis 29 jours pic.twitter.com/CcSa2fUVqX — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 7 juin 2017

Pour le responsable de l'ONG, il s'agit d'une «situation absurde», le journaliste étant visé par une procédure pour propagande terroriste à cause d'une photo d'un drapeau du PKK publiée dans la presse française. Mais ce n'est pas la raison de son incarcération, liée à un arrêté d'expulsion datant d'il y a un mois.

Christophe Deloire (RSF) se rendra en Turquie aujourd'hui pour rendre visite à #MathiasDepardonpic.twitter.com/0vcK9255hf — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 7 juin 2017

«D'après la loi, la détention administrative ne peut pas dépasser un mois. Nous attendons donc qu'avant l'expiration de ce délai, c'est à dire après-demain, que Mathias Depardon soit libéré», a-t-il conclu.

Laurent Joffrin a lui dénoncé une «détention arbitraire et illégale» du photojournaliste, qui a été arrêté alors qu'il réalisait un reportage pour National Geographic.

"La détention de #MathiasDepardon Par le régime d'Erdogan est illégale et arbitraire" Laurent Joffrin pic.twitter.com/KfzryUuTEx — Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 7 juin 2017

La mère de Mathias Depardon pourra lui rendre visite pour la première fois le 8 juin, accompagnée de Christophe Deloire, dans le centre de rétention où il est emprisonné depuis le 8 mai, à Gaziantep.

Emmanuel Macron avait demandé le 3 juin à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan le retour en France «le plus vite possible» du photojournaliste.

