Législatives : les candidats soutenus par LREM en tête dans toutes les circonscriptions à l'étranger

Les Français de l'étranger votaient les 3 et 4 juin pour les législatives. Les candidats soutenus par le parti d'Emmanuel Macron arrivent en tête partout avec des scores élevés, mettant en déroute la totalité des députés sortants.

Les législatives commencent sous les meilleures auspices pour La République en marche (LREM), le parti d'Emmanuel Macron. A l'issue du premier tour des élections législatives organisé de manière anticipée dans les circonscriptions des Français de l'étranger, le parti du président de la République obtient des scores très élevés, malgré une forte abstention (autour de 70%) selon les résultats communiqués le 5 juin par le ministère des Affaires étrangères.

Les candidats LREM arrivent en tête dans 10 des 11 circonscriptions : dans la neuvième circonscription (Maghreb et Afrique de l'Ouest), c'est une candidate indépendante mais soutenue par le parti d'Emmanuel Macron qui arrive en tête.

Les députés sortants se trouvent ainsi tous en difficulté. Axelle Lemaire, ancienne secrétaire d'Etat du Parti socialiste et candidate dans la troisième circonscription (Europe du Nord) n'obtient que 7,96% de voix, distancée de loin par Alexander Holroyd, le candidat LREM, qui récolte 48,13% et frôle ainsi l'élection dès le premier tour. L'abstention atteint néanmoins le niveau record de 80%. Frédéric Lefebvre, candidat sortant Les Républicains (LR) dans la première circonscription (Amérique du Nord) n'obtient que 12,68% des suffrages, loin derrière Roland Lescure (LREM) qui en a obtenus 52,80%. Un second tour aura tout de même lieu car, fait rarissime, le score de Roland Lescure représente moins de 25% des inscrits. Dans la onzième circonscription (Asie et Russie), le député sortant Thierry Mariani (LR) est devancé par la candidate LREM, Anne Genestet, avec 18,28% contre 52,72% – là aussi, un second tour aura lieu.

Près de 1,3 million de Français de l'étranger étaient appelés aux urnes les 3 et 4 juin pour le premier tour de ces élections législatives, une semaine avant le vote en métropole. Ces premiers résultats semblent confirmer la très forte percée de LREM aux législatives et laissent espérer au parti d'Emmanuel Macron une majorité absolue le 11 juin prochain.

