Quand des jeunes d'Elancourt réservent un accueil plus que chaleureux à Benoît Hamon (VIDEO)

Le candidat malheureux du PS qui n'avait récolté que 6,8 % à l'élection présidentielle a dû retrouver le moral en voyant l'accueil que lui ont réservé plusieurs jeunes d'un quartier d'Elancourt, dans les Yvelines, ville dont il est le député.

«Ça fait du bien d'être chez soi en famille !» Voilà ce qu'a dû se dire Benoît Hamon après sa visite d'un quartier d'Elancourt dans les Yvelines, au sein de la circonscription où il est député. Le candidat du Parti socialiste (PS) qui avait essuyé une humiliation lors de l'élection présidentielle en ne récoltant que 6,8% des voix, semble bel et bien avoir toujours de sérieux soutiens dans son fief.

Arrivé par surprise dans le quartier, il y a été accueilli par un groupe de jeunes survoltés à l'idée de le voir et qui se sont mis à scander «Hip, hip, hip pour Hamon», «Hamon président», en filmant le tout sur leurs smartphones.

A la fin de la vidéo, qui a déjà été visionnée plus de 180 000 fois, on peut même voir le député de la 11e circonscription des Yvelines faire une dédicace aux jeunes et à l'auteur de la vidéo en lançant un «catchanana baby !». Comme quoi, avec le temps, le blues s'en va et la joie de vivre revient !

Lire aussi : Benoît Hamon annonce qu'il lancera en juillet un mouvement «large, transpartisan»