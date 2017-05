L'homme travesti sur une affiche de campagne EELV ne sera finalement pas investi

La commission permanente d'EELV a tranché : Thierry Schaffauser, travailleur du sexe ayant posé en travesti sur une affiche du parti pour les législatives, ne sera pas investi. L'intéressé estime qu'il s'agit d'un cas de discrimination.

Thierry Schaffauser, dont la photo en robe a fait le tour de la toile ces derniers jours, ne sera finalement pas investi par Europe Ecologie Les Verts (EELV) pour les élections législatives du mois de juin. En cause, une stratégie de communication jugée trop risquée par les cadres du parti.

«Je voulais porter les causes d’auto-détermination de genre et sortir de la binarité homme et femme. Je revendique la même chose que Cécile Duflot : le droit de siéger en robe à l’Assemblée sans être ni sifflé ni discriminé», a déclaré le travailleur du sexe au média en ligne Streetpress.

Assurant que les clichés avaient été réalisés en toute transparence avec le photographe en charge des affiches du parti et en présence de cadres de EELV, Thierry Schaffauser affirme que la séance s'était déroulée «dans l’amusement et la franche amitié».

Avec Douchka Marcovic candidatEs pour la circo 75-17 à Paris @EELV😀 Défense des animaux, autodétermination de genre, droits des minorités! pic.twitter.com/jBukngp6gW — Thierry Schaffauser (@TSchaffauser) 10 mai 2017

Mais après avoir diffusé la photo sur la toile le 10 mai, les événements se sont emballés. Douchka Markovic, pressentie pour être candidate dans la 17e circonscription de Paris, émet des réserves sur ce visuel affirmant qu'il n'a «évidemment pas [été] approuvé et [qu'il] ne sera jamais utilisé».

Un visuel circule concernant mon éventuelle candidature sur la #circo17 je ne l'ai évidemment pas approuvé et elle ne sera jamais utilisé — Douchka Mir Markovic (@EcoloLogique) 11 mai 2017

Puis, EELV retire la photo de son site devant la polémique gonflante et le risque de perdre des électeurs, et Douchka Markovic laisse entendre qu'elle concourra à l'élection sous une autre étiquette, celle du Parti animaliste.

Le 13 mai, le parti confirmera l'investiture de Douchka Markovic, et laissera tomber celle de Thierry Schaffauser en tant que suppléant au profit d'Alice Timsit, actuelle co-secrétaire du comité local du 19e.

Le travailleur du sexe voit dans cette décision une discrimination, et envisage de porter plainte contre le parti.

