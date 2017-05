500 000 catholiques assistent à la canonisation de deux bergers de Fatima, au Portugal (IMAGES)

Le 13 mai 1917, il y a 100 ans jour pour jour, la Vierge Marie serait apparue à deux jeunes bergers de la ville de Fatima. Ils ont été déclarés saints par le pape François devant des centaines de milliers de fidèles.

500 000 pèlerins sont venus assister le 13 mai à une messe célébrée par le pape François dans la petite ville-sanctuaire de Fatima, selon le Vatican. Le souverain pontife était venu canoniser Francisco et Jacinta Marto, à l'occasion du centenaire des apparitions mariales de Fatima. Par six fois en 1917, la Vierge Marie serait apparue aux deux jeunes bergers (frère et sœur) âgés respectivement de 9 et 7 ans, ainsi qu'à leur cousine Lucia dos Santos, âgée de 10 ans.

Après s’être recueilli sur leurs tombes dans la Basilique Notre-Dame du Rosaire, le pape François a prononcé la rituelle formule de canonisation en portugais, sous les applaudissements des fidèles, dont certains en pleurs, massés sur l’immense esplanade du sanctuaire. Une cérémonie de canonisation très émouvante pour beaucoup d'entre eux : «Je reviendrai ici parce que j'ai vu de la foi. Chez tous ceux qui sont venus ici, j'ai vu de la joie dans leurs cœurs. C'était une émotion unique», a témoigné une fidèle au micro de France 3.

Le Pape canonise deux bergers de Fatima devant 500.000 fidèles #AFPpic.twitter.com/MZ2zVjupyi — Agence France-Presse (@afpfr) 13 mai 2017

Considérés par les autorités locales de l'époque comme des perturbateurs de l'ordre public, Francisco et Jacinta avaient brièvement été mis au cachot, puis finalement libérés sous la pression populaire. Avant même la reconnaissance de ces apparitions par l'église catholique en 1930, ce lieu d'apparition était devenu un important site de pèlerinage.

Quant à leur cousine Lucia, qui a vécu jusqu'à 97 ans, son procès en béatification a été initié en 2008 par le Vatican, soit trois ans après sa mort.

