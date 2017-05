Macron prophétise la scission des Républicains, le parti le traite d'irresponsable

Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains, a dénoncé «l'irresponsabilité inquiétante» d'Emmanuel Macron, après que le candidat d'En marche! à la présidentielle s'est dit «convaincu que Les Républicains se scinderont» après le 7 mai.

«Au dernier jour de [sa] campagne, Emmanuel Macron se montre d’une irresponsabilité inquiétante», affirme Bernard Accoyer, secrétaire général du parti Les Républicains (LR) dans un communiqué publié le 5 mai, deux jours avant le second tour de la présidentielle.

«Oubliant que le bureau politique des Républicains, au nom d'une certaine idée de la France et de la République, a appelé à faire battre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, dans Le Parisien, souhaite la disparition du principal mouvement de la droite et du centre, premier parti de France. Ce sont des déclarations arrogantes, mensongères et irresponsables», ajoute-t-il.

.@BernardAccoyer à Macron "Jamais en 2002, Jacques Chirac n'aurait appelé à la dislocation du PS" pic.twitter.com/eJZ4lhsGXw — Florence Desruol (@florencedesruol) 5 mai 2017

Un jugement très sévère

Visiblement très remonté, il a poursuivi sa critique du favori de l’élection présidentielle : «[Emmanuel Macron] prend ses désirs pour des réalités [...] Notre famille politique a une histoire forte et un avenir certain. Dès le lendemain de l’élection présidentielle, nous conduirons une campagne législative d’alternance, autour de François Baroin avec nos alliés de l’UDI.»

#Macron renonce à exiger de ses candidats qu'ils quittent leur parti pour les #Legislativeshttps://t.co/KzLH7TdLr6pic.twitter.com/EuXfTtcPdR — RT France (@RTenfrancais) 5 mai 2017

Dans son interview au Parisien, Emmanuel Macron avait déclaré : «Je suis convaincu que Les Républicains se scinderont parce que c’est le sens de la recomposition de la vie politique.» Pour le candidat d'En Marche! à la présidentielle, en effet, le parti est fracturé entre une «droite réactionnaire» et une «droite social-libérale gaulliste».

