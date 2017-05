Marine Le Pen recycle intégralement un extrait d'un discours de François Fillon (VIDEO)

Pour séduire ses électeurs, Marine Le Pen aurait-elle décidé d'imiter François Fillon ? Lors de son meeting de Villepinte le 1er mai, la candidate du FN a prononcé mot pour mot les mêmes phrases que l'ex-candidat des Républicains en avril dernier.

Si certaines phrases de discours politiques peuvent finir par ressembler les unes aux autres, la tirade prononcée par Marine Le Pen lors de son meeting à Villepinte le 1er mai est troublante : pendant près de deux minutes, la candidate du Front national a prononcé une ode à la France et à son rayonnement... reprenant mot pour mot celle déclamée par François Fillon lors d'un discours au Puy-en-Velay le 16 avril 2017. Repérée par la page Facebook Ridicule, qui a compilé les deux extraits vidéos, la ressemblance est plus que frappante.

Pour parler de la France, Marine Le Pen est obligée de plagier MOT POUR MOT un discours de Fillon ... 😱 #Imposturepic.twitter.com/BasTJsgLWf — Ridicule TV (@RidiculeTV) 1 mai 2017

La candidate du FN, en des termes parfaitement identiques à ceux employés quelques jours plus tôt par le candidat des Républicains, a ainsi vanté la géographie française : «Trois façades maritimes : la Manche et la mer du Nord ouvertes sur le monde anglo-saxon et l’immensité septentrionale ; la façade atlantique qui nous ouvre depuis des siècles le grand large et nous livre ses aventures ; la façade méditerranéenne, foyer de civilisations parmi les plus vieilles et les plus riches de l’Histoire.»

Si la présidente du Front national a commencé par évoquer Napoléon avant d'entamer cette longue tirade, certains passages, comme l'évocation de «listes d’attente pour s’inscrire a l’Alliance française de Shanghaï, de Tokyo, de Mexico» ou de la France, «première destination touristique mondiale», indiquent que ces lignes ont été rédigées récemment.

Autre similitude troublante : la référence au Tigre. Marine Le Pen, tout comme François Fillon en avril dernier, a cité cette phrase de Georges Clemenceau : «Jadis soldat de Dieu, aujourd’hui soldat de la liberté, la France sera toujours le soldat de l’idéal»... en commettant exactement la même erreur que le candidat des Républicains, puisque la phrase originale de l'homme d'Etat évoque la France «soldat de l'humanité» et non de la liberté.

Interrogé par l'AFP sur ce plagiat, Florian Philippot, vice-président du parti Front national de Marine Le Pen, a assuré qu'il s'agissait là d'un «clin d’œil assumé à un bref passage touchant d'un discours sur la France» de la part «d'une candidate de rassemblement qui montre qu'elle n'est pas sectaire».

Toujours distancée dans les sondages par Emmanuel Macron, en dépit de l'effritement du «front républicain», Marine Le Pen tente depuis le soir du premier tour de convaincre les électeurs de François Fillon, arrivé troisième le 23 avril dernier avec environ 20% des voix, de se tourner vers elle au second tour.

