Marine Le Pen part à l'assaut du «front républicain» dans un jeu vidéo

Il est désormais possible d'incarner la candidate du FN dans un jeu de rôle, avec pour mission d'affronter tous les candidats à l'élection présidentielle avant de s'attaquer au boss final : «le candidat de l'oligarchie financière», Emmanuel Macron.

Inspiré de la série de jeux vidéos mythiques Final Fantasy, la Taverne des Patriotes, une web-communauté de soutien au Front national, a lancé le jeu «Marine présidente 2017».

Ce jeu de rôle (RPG) permet d'incarner la candidate du FN dans sa course à l'Elysée, et de faire face aux nombreux obstacles qui se dressent sur sa route. Il lui faudra en effet vaincre les dix autres candidats, dont la puissance va croissante, comme dans tout RPG.

«Devant nous se trouve le palais du front républicain, où se trouvent les candidats, allons-y !» C'est de cette façon que commence le jeu, en référence à l'appel des partis politiques traditionnels à faire barrage au FN.

Une fois vaincu les premiers adversaires, Jacques Cheminade, Jean Lassalle ou encore François Asselineau, la candidate frontiste s'attaque aux plus gros morceaux que sont Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Et pour finir, elle affronte «le candidat de l'oligarchie financière», le boss final, Emmanuel Macron.

La candidate FN n'est pas la première à avoir un jeu vidéo à son effigie. L'équipe de campagne de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon avait sorti début avril Fiscal Kombat, un jeu consistant à s’en prendre aux riches pour «contribuer au trésor public».

