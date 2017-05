Emmanuel Macron réunit ses soutiens pour un grand meeting à La Villette

A six jours du second tour de la présidentielle, le candidat arrivé en tête du premier tour, Emmanuel Macron, tient ce 1er mai son grand meeting de l’entre-deux-tours à l’Event Center de la Villette, à Paris.

Plus tôt dans la journée, succédant à Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon, le candidat d’En Marche! a déposé une gerbe de fleurs et observé une minute de silence à la mémoire de Brahim Bouarram, assassiné par des militants d'extrême droite il y 22 ans.