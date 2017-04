Paris : un artiste aboie pendant trois heures «en résistance» au Front National (VIDEO)

Alors que la quasi-totalité de la sphère politique appelle à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, le performeur Olivier de Sagazan a décidé de faire connaitre son opposition à Marine Le Pen dans un style plus animal.

Le 29 avril à midi, l'artiste Olivier de Sagazan a débuté une performance insolite consistant à aboyer durant 3 heures sur le Parvis de la Défense, à Paris, pour «réveiller les consciences» contre les dangers du Front national au deuxième tour de l'élection présidentielle, a-t-il confié à l'AFP.

Le peintre, sculpteur et performeur avait appelé le public à le rejoindre dans cet «acte artistique et de résistance au Front national», mais seules deux autres personnes l'avaient rejoint vers 13h, a constaté l'AFP.

Now with Olivier de Sagazan pic.twitter.com/MtAebNBvMi — kubra khademi (@kubrakhademi1) 29 avril 2017

«C'est une image typiquement dadaïste qui tente dans un geste un peu absurde de dire que l'être humain n'a tout d'un coup pas d'autre moyen que l'aboiement pour exprimer qu'il flaire un danger», a-t-il expliqué.

«C'est un appel à voter pour Emmanuel Macron pour éviter le Front national, ça ne veut pas dire que j'éprouve quoi que ce soit pour Macron, qui se situe à mon avis dans la continuité des autres gouvernements, mais c'est moins pire que Marine Le Pen, c'est incontestable», a estimé l'artiste.

«Il y a deux ans, face aux bureaux de vote à Saint-Nazaire, qui est la ville où j'habite, j'ai aboyé pendant 7 heures, c'était épuisant. Dans un premier temps, il y avait une stupeur, on me prenait un peu pour un fou, et puis comme je suis un peu connu dans ma ville les gens ont commencé à comprendre et certains m'ont soutenu mais personne n'est venu aboyer avec moi», raconte-t-il.

