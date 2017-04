«On serre le kiki des Français de plus en plus», s’offusque Marine Le Pen (VIDEO)

La candidate du Front national, qui s’était emportée contre le «vieux front républicain tout pourri» après sa qualification au second tour de la présidentielle, s’est de nouveau illustrée dans un style informel lors d'un déplacement à Rungis.

«Le meilleur moyen de tuer une entreprise, c'est de tuer les clients. On est en train de tuer les clients, parce qu'on serre le kiki des Français de plus en plus. Les impôts et les taxes ont augmenté de 35 milliards quand même les cinq dernières années, 35 milliards les années précédentes […] Stop, quoi ! Les gens ils n’en peuvent plus», a lancé Marine Le Pen, en déplacement au marché de Rungis, le 25 avril.

Marine Le Pen en visite à Rungis : "On serre le kiki des Français de plus en plus"https://t.co/9ajIXgtmGOpic.twitter.com/4WHbMsmkEX — franceinfo plus (@franceinfoplus) 25 avril 2017

Le 24 avril, lendemain de son accession au second tour de l’élection présidentielle et alors que les appels à faire barrage à sa candidature se multipliaient, Marine Le Pen avait déjà utilisé un style peu formel, dénonçant «le vieux front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut».

Lire aussi : Huée à Rungis, Marine Le Pen échappe à une tomate qui s'écrase sur un journaliste de l'AFP