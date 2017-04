Pour Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon doit se «ressaisir» et appeler à voter contre le FN

Le refus de Jean-Luc Mélenchon de donner une consigne de vote après sa défaite au premier tour lui vaut une pluie de critiques. Dernière en date, Ségolène Royal le met en demeure d'appeler à faire barrage au Front national. En clair, de voter Macron.

Sur Europe 1, ce 26 avril 2017, Ségolène Royal a rappelé à l'ordre le candidat malheureux de La France insoumise : «Il faut que Mélenchon se ressaisisse et appelle à un vote contre l’extrême droite.» La ministre de l'Ecologie reproche ainsi à Jean-Luc Mélenchon d'avoir changé de position quant au Front national.

En 2002, pour faire battre Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait en effet appelé à voter pour Jacques Chirac. «Mettez des gants si vous voulez, des pinces ou ce que vous voulez mais votez. Abaissez le plus bas possible Le Pen», avait-il alors martelé.

Or, en 2017, Jean-Luc Mélenchon se refuse à donner quelque consigne de vote que ce soit. Les militants de la France Insoumis sont toutefois invités à se prononcer à ce sujet, par un vote organisé sur sa plate-forme internet, jlm2017.fr

Selon les observateurs, une partie non négligeable de l'électorat de La France insoumise est susceptible d'opter pour Marine Le Pen ou de s'abstenir. Aussi y a-t-il urgence, semble-t-il, de s'assurer que les quelque 19% d'électeurs du «Chavez français» votent dans le sens attendu. Le Parti socialiste a d'ailleurs conçu un tract, qui sera tiré à plus de 4 millions d'exemplaires, appelant à faire barrage au Front national.

Lire aussi : Amer, Jean-Luc Mélenchon laisse à François Fillon le soin de lutter contre le FN