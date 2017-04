Marine Le Pen : «Ce résultat est historique, la première étape est franchie»

Marine Le Pen, qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, a jugé que le résultat du premier tour était historique, indiquant qu'une première étape a été franchie.

«Vous avez reposé sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance», a affirmé Marine Le Pen, exprimant sa plus profonde gratitude à ses électeurs dans une déclaration de moins de cinq minutes prononcée depuis son fief d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). «Les Français devront désormais choisir entre une dérégulation totale, sans frontières et sans protections, et la France, des frontières qui protègent nos emplois, notre pouvoir d'achat, notre sécurité, notre identité nationale», a-t-elle ajouté.

La candidate du Front national a également déclaré que la «grande alternance» proposée par elle mettrait au pouvoir d'autres politiques, d'autres visages.

Attaquant Emmanuel Macron, Marine Le Pen a dit : «Ce n'est évidemment pas avec l'héritier de François Hollande et de tous les échecs de ce quinquennat catastrophique que cette alternance tant attendue viendra.»

Elle a lancé un appel aux «patriotes sincères» pour qu’ils sortent «des querelles périmées, des a priori et des ressentiments».

Selon les estimations de plusieurs instituts de sondages, Emmanuel Macron est arrivé en tête (23-24%) devant la candidate FN (21,6-23%).

