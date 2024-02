Crise migratoire à Mayotte : Darmanin annonce «la fin du droit du sol»

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin, en déplacement à Mayotte, a annoncé ce 11 février que le « droit du sol » serait supprimé sur cette île française de l'océan Indien, confrontée à une grave crise migratoire. Seul un enfant de parents français pourra prétendre à la nationalité.

«Nous allons prendre une décision radicale, qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle que choisira le président de la République», a déclaré ce 11 février le ministre à son arrivée sur l'île, paralysée depuis trois semaines par des barrages routiers installés par des «collectifs citoyens» pour protester contre l'insécurité et l'immigration incontrôlée.

Une mesure circonscrite à Mayotte

«Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parent français», a-t-il ajouté, assurant que cela «coupera littéralement l'attractivité» que peut avoir l'archipel, confronté à une forte immigration venue notamment des Comores voisines.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. À la demande du Président de la République, nous annonçons avec @mguevenoux la fin du droit du sol Mayotte, l’application immédiate des restrictions du regroupement familial prévues dans la loi immigration, la fin des visas… pic.twitter.com/iJ9nWWyPlN — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 11, 2024

«C'est une mesure extrêmement forte, nette, radicale, qui évidemment sera circonscrite à l'archipel de Mayotte», a-t-il ajouté. Darmanin a précisé que des migrants illégaux espéraient faire naître leurs enfants dans l'archipel pour leur faire obtenir la nationalité française.

Aussi a a-t-il ajouté «l’application immédiate des restrictions du regroupement familial prévues dans la loi immigration, la fin des visas territorialisés et la restriction drastique du nombre du titre de séjour».

Depuis le 22 janvier, le collectif des «Forces vives de Mayotte» maintient des barrages routiers aux quatre coins de l'île, paralysant la circulation et perturbant gravement la vie économique du département le plus pauvre de France pour protester contre l'insécurité et la crise migratoire.