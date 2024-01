Attaqué dans une tribune par des «personnalités de la culture», Sylvain Tesson est défendu par Rachida Dati

Après la publication d’une tribune contre la nomination de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des poètes, la nouvelle ministre de la Culture a apporté son soutien à l’auteur dimanche 21 janvier.

«Sylvain Tesson fait partie de ces écrivains qui ont le désir de partager avec tous l’amour des mots» : le 21 janvier, la nouvelle ministre de la Culture Rachida Dati a tenu à apporter son soutien à l’écrivain Sylvain Tesson. Ce dernier se trouve au cœur d’une polémique alors que 1 200 «poétesses, poètes, éditrices et éditeurs, libraires, actrices et acteurs de la scène culturelle française» ont signé une tribune dans le journal Libération pour s’opposer à sa nomination comme parrain du Printemps des poètes, un évènement culturel existant depuis 25 ans en France et au Québec, visant à sensibiliser à la poésie à travers plus de 10 000 événements, et qui se tiendra du 9 au 25 mars prochain.

Les signataires dénoncent dans le journal Libération une « figure de proue de l'extrême droite littéraire ».

🖋️ La culture est généreuse, elle a besoin d’auteurs qui font découvrir notre patrimoine littéraire et notre nouvelle scène poétique :



Sylvain Tesson fait partie de ces écrivains qui ont le désir de partager avec tous l’amour des mots.



Je suis heureuse que le Printemps des… — Rachida Dati ن (@datirachida) January 21, 2024

Le soutien de la ministre de la Culture a été suivi de celui du ministre de l’Economie Bruno Le Maire la veille, sur le réseau social X. Celui-ci a dénoncé «une pétition contre un écrivain de grand talent, l’exclusion sectaire d’une plume aventureuse. Soutien total à Sylvain Tesson».

Le principal intéressé s’est lui même défendu en moquant ses détracteurs le 21 janvier sur la chaîne LCI en défendant l’idée selon laquelle «les grandes structures médiatiques et culturelles en France sont tenues par des gens plutôt progressistes - mais conservateurs pour leurs privilèges.»

Une contre-tribune dans Le Point

Les pétitionnaires de la tribune de Libération se sont vu opposer une autre tribune dans le journal Le Point publiée lundi dans laquelle des écrivains comme Pascal Bruckner et Luc Ferry dénoncent le «terrorisme idéologique et [la] dictature morale» et «les effets pervers du wokisme».

Des journalistes et chroniqueurs leur ont également emboîté le pas. Sur RTL, la journaliste Alba Ventura s’en est pris aux signataires estimant lundi 22 janvier : «Inquiétant ces gens qui ne supportent que ce qui leur ressemble».

L’écrivain Patrice Jean a lui publié un papier dans Le Figaro dans lequel il interroge : «Les pétitionnaires savent-ils que Baudelaire était plus réactionnaire que Tesson ?». Un journaliste de ce même titre, Paul Sugy, a de son côté déclaré sur CNews : «Ce que l’on reproche à Tesson, c’est de célébrer les choses telles qu’elles sont avant de vouloir les changer».

Jack Lang soutient aussi Tesson

Le soutien le plus inattendu pour Sylvain Tesson est venu dans l’ancien ministre et égérie culturelle de la gauche Jack Lang, créateur du «Printemps des poètes» qui a dénoncé sur X : «je m'insurge avec force et indignation contre la campagne imbécile menée à l'égard de Sylvain Tesson, choisi comme Président de l’édition 2024. Un tel crétinisme est une insulte à la poésie qui, par excellence, est libre et sans frontières.»

Créateur du Printemps des poètes, je m'insurge avec force et indignation contre la campagne imbécile menée à l'égard de Sylvain Tesson, choisi comme Président de l’édition 2024.

Parmi les signataire de la tribune de Libération se trouvaient des personnalités marquées à gauche comme la militante queer et «afroféministe» Douce Dibondo, et Chloé Delaume écrivain membre du «parlement de la Nupes» ou encore le médecin généraliste et auteur Baptiste Beaulieu, très impliqué dans la lutte contre l’homophobie.

Le texte faisait part des inquiétudes des cosignataires sur un «glissement du second mandat d’Emmanuel Macron […] vers un projet politique plus que jamais proche de l’extrême droite».