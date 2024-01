«Faites du sport» : à 200 jours des JO, le président Emmanuel Macron publie une étonnante vidéo

Dans une vidéo d’un peu plus d’une minute postée sur son compte X (ex-Twitter) ce 8 décembre, le président Emmanuel Macron a appelé les Français à faire du sport. Une mise en scène vivement critiquée par une partie de l’opposition et par les internautes.

À 200 jours des Jeux Olympiques de Paris, le président de la République fait la promotion du sport. Filmé en tenue de boxe, gant sur l’épaule, t-shirt de la Fédération française de boxe et sac de frappe en arrière plan, Emmanuel Macron a invité les Français à faire du sport quotidiennement : «Je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport, j’espère plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour.» Un message qu’il inscrit dans le contexte de la «grande cause nationale de 2024». Le président a ponctué son incitation du commentaire : «C’est bon pour la santé, c’est bon pour plein de choses.»

Cette communication a suscité des moqueries des internautes qui s’amusent de voir le président déguisé. «Mon royaume pour un round avec lui», a répondu le compte Keyzer Söze, suivi par plus de 20 000 abonnés. D’autres ont dénoncé la manière de communiquer du président qu’ils comparent à celle des «influenceurs».

À gauche, le député de La France insoumise François Piquemal s’en prend au président en affirmant que ce dernier empêche les Français d’avoir des loisirs pour finalement les culpabiliser de ne pas faire de sport.

Il empêche les gens d’avoir des loisirs, et voici qu’il les culpabilise s’ils ne trouvent pas 30 minutes entre deux boulots et les enfants pour faire du sport…

Un Macron ça ose tout c’est même à ça que ça se reconnaît! https://t.co/EcdXD5i1Pq — François Piquemal (@FraPiquemal) January 8, 2024

Le député Carlos Martens Bilongo, également membre de La France insoumise, souligne lui le coup de pub fait à la marque «Venum» visible sur la vidéo du président en écrivant sur X «Venum dit merci».

La présence de gants de cette marque n’est d’ailleurs pas passée inaperçue et le site d'information Street Press a rappelé que le fondateur et principal dirigeant de la marque, Franck Dupuis, était «accusé de racisme et de terroriser ses employés». Des accusations sur lesquelles ce média est largement revenu dans un article paru en 2021.

Emmanuel Macron s'affiche avec des gants de boxe de la marque Venum



La même marque dont le boss est accusé de racisme, et de terroriser ses employés 😶



Relire notre enquête ➡️ https://t.co/VdnZQ3yzPKhttps://t.co/l4Ylb9ADRe — StreetPress (@streetpress) January 8, 2024

À 200 jours de l'ouverture des Jeux olympiques, le président de la République a voulu se donner un peu d’air avec une séquence sport alors que les rumeurs autour d’un remaniement vont bon train. Il a finalement dû faire face à de nombreuses critiques vis-à-vis de la forme donnée à son intervention sur la pratique du sport.