France : plus de la moitié des collégiens «ne lisent pas convenablement»

«Le risque, si on ne fait rien, c’est que notre collège tombe en panne» : le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal a tiré la sonnette d’alarme dans un entretien donné le 13 novembre au journal Le Parisien.

La publication des résultats des évaluations nationales de français et de mathématiques passées en septembre a suscité la crainte du ministre de l’Education Gabriel Attal. Celui-ci s’est confié dans les colonnes du Parisien le 12 novembre. Il s’est inquiété de la baisse du niveau en français, mais aussi en mathématiques.

Sans détour, le ministre est revenu sur le bilan des évaluations nationales réalisées en septembre. Ce dernier concernait les compétences de bases de français et de mathématiques des élèves de CP, CE1, CM1, 6e et 4e. Ceux des élèves de 4e «ne sont pas satisfaisants et sont même plutôt inquiétants». Et pour cause, plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie.

Le niveau «stagne voire régresse»

Plus étonnant encore, le ministre décrit un collège dans lequel le niveau «stagne voire régresse». Et d’expliquer que le collège ne «parvient pas à réduire les écarts constatés à l’entrée en 6e». Le ministre ne mâche pas ses mots, en affirmant : «Le risque, si on ne fait rien, c’est que notre collège tombe en panne.»

Si les propos du ministre sont alarmistes, les évaluations nationales ont néanmoins montré des progrès en lecture et en mathématiques pour les élèves de 6e. Une amélioration due aux progrès réalisés dans les réseaux d’éducation prioritaires (REP et REP+ pour les secteurs les plus difficiles) où le ministre affirme que le gouvernement avait «mis le paquet sur le dédoublement des classes et sur la formation des enseignants». Ainsi, en 2017 un tiers des élèves ne maîtrisaient pas suffisamment le français, contre un quart en 2023.

Les écarts les plus importants «sont observés entre les élèves scolarisés en éducation prioritaire et ceux du secteur public hors éducation prioritaire», selon le ministre. Le ministère de l’Education constate ainsi, à travers un communiqué, un décalage entre les différentes zones géographiques : «En français, 14,2% des élèves du secteur public hors éducation prioritaire se situent dans le groupe de performance le plus faible. C’est le cas de 38,6% des élèves de REP+ et de 27,2% des élèves de REP.»