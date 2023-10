Paris : des militants écologistes bloquent à nouveau le siège du parti d'Emmanuel Macron

Prônant la rénovation thermique des bâtiments, une dizaine de militants du collectif écologiste Dernière rénovation ont bloqué ce 6 octobre, pour la troisième fois en une semaine, le siège du parti présidentiel.

Jamais deux sans trois. Pour la troisième fois cette semaine, des militants du collectif écologiste Dernière rénovation ont bloqué ce 6 octobre l'accès au siège du parti Renaissance à Paris. Ils réclamaient la rénovation de logements mal isolés, ou «passoires thermiques».

🦺 ACTION EN COURS - PARIS



Jeudi 05 octobre. 15h.



Une dizaine de citoyens et citoyennes soutenant Dernière Rénovation et portant des t-shirts “NE RECULEZ PAS, ACCÉLÉREZ” ont de nouveau bloqué l’entrée du parti politique @Renaissance. #A22Network [1] pic.twitter.com/oEKbLz9jSu — Dernière Rénovation (@derniere_renov) October 5, 2023

«Ne reculez pas. Accélérez» : tel était le slogan arboré sur des T-shirts des militants présents. Ces derniers se sont attachés les uns aux autres devant la porte d'entrée du bâtiment et ont déversé de la peinture orange sur la chaussée, dans une répétition des actions qu'ils avaient déjà menées les 4 et 5 octobre au même endroit.

Prônant la rénovation thermique des bâtiments, ces militants réagissaient notamment à la déclaration du ministre français de l'Economie Bruno Le Maire. Dans une interview au Parisien, publiée le 26 septembre, celui-ci s'était dit «très favorable» à un report du calendrier de l'interdiction de mise en location des logements les moins bien isolés. Le lendemain, le ministre était revenu sur ses propos et avait réaffirmé «l'engagement total du ministère de l'Economie et des Finances sur la transition écologique», affirmant qu'il n'était «pas question de modifier le calendrier».

«Un manque de volonté politique»

«Tout ce qu’on demande, c’est la justice sociale et climatique», déclarait l'une des militantes, pointant du doigt «un gouvernement criminel». «Ce qu’on demande, c’est 12 milliards d’euros pour sauver les personnes qui sont actuellement en précarité énergétique», poursuivait-elle, estimant qu'il existe en France «un manque de volonté politique» en matière de rénovation des logements.

En France, il est interdit depuis janvier 2023 de louer les logements les plus énergivores (qui consomment plus de 450 KWh/m2 par an), comme l’impose la loi Climat et Résilience promulguée en août 2021. Une loi dont les dispositions se sont inspirées des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. En janvier 2025, puis 2028 et 2034, les seuils d’exigence seront rehaussés. Ces dates butoirs imposent d’importants investissements, notamment des bailleurs de logements sociaux.

Créé en 2022, le collectif Dernière rénovation est intégré au réseau A22 (pour «avril 2022»), couvrant dix autres pays parmi lesquels l'Angleterre, les Etats-Unis, l'Australie, la Suède ou l'Allemagne. Il a été fondé dans le sillage du mouvement écologiste allemand Dernière génération, qui est, selon ses organisateurs, «la dernière génération à pouvoir arrêter le changement climatique».

Dernière rénovation organise régulièrement des actions médiatisées, dans la veine de celles de Greenpeace, comme en septembre dernier où ses militants avaient aspergé la place Beauvau de peinture orange.