3 000€ de frais de rentrée : en France, les étudiants souffrent aussi de la hausse du coût de la vie

Les rapports annuels des organisations étudiantes font état d’une augmentation inédite du coût de la vie. Alors qu’une réforme du système des bourses étudiantes est prévue pour la rentrée, les associations pressent le gouvernement d’agir.

Avec un coût de la rentrée par étudiant dépassant les 3 000 euros, la Fage, Fédération des associations générales étudiantes, fait le constat d’une hausse considérable du coût de la vie en université et dans les parcours post-bac. Les résultats de son indicateur annuel du coût de la rentrée suscitent l’inquiétude des organisations étudiantes.

Les loyers ont augmenté de plus de 50%

«Ce qui va augmenter le plus au sein des frais de vie courante est le loyer et l’alimentation». Interrogé au micro de la radio RTL le 16 août, le porte-parole de la Fage Félix Sosso s’inquiète tout particulièrement de la hausse des loyers, qui devrait passer de 50 à 60%. L’indicateur annuel du coût de la rentrée évoque ainsi une hausse de 8,88% des frais de vie courante et d'un montant de la rentrée évalué à 3 024,94 euros, contre 2 527 euros lors de son enquête précédente, soit une hausse de plus de 500 euros.

Du côté de l’Unef, syndicat étudiant de gauche, c’est le chef de l’Etat qui est pointé du doigt. Est dénoncée l’absence de «système de protection sociale efficace pour les étudiants». Se prévalant d’un autre rapport, publié le 14 août et produit par ses soins, la centrale fait état d’une hausse du coût de la vie étudiante.

L’étude de l’Unef a été vivement critiquée par le président des Jeunes avec Macron, Ambroise Méjean, qui a mis en cause les chiffres avancés pas le syndicat sur le plateau de CNews le 15 août.

Solution du gouvernement : une formation du SNU « pâtes au beurre ». https://t.co/vF7VbRSx2q — Boris VALLAUD (@BorisVallaud) August 14, 2023

Le gouvernement fait valoir ses dépenses

La réplique gouvernementale aux rapports des organisations étudiantes a été immédiate. Dès le 14 août, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche publiait son guide de la rentrée étudiante 2023. Consultable en ligne, le document évoque une révision du barème des bourses (+ 6%), 500 millions d’euros supplémentaires pour l’amélioration du système des bourses sur critères sociaux et l’accès à la restauration et au logement.

Côté santé étudiante, le gouvernement évoque 8,2 millions d’euros «mobilisés» pour renforcer ces services. Pour la rentrée 2023, le ministère évoque également 35 000 nouveaux étudiants boursiers. Le repas à un euro pour les boursiers est lui maintenu ainsi que le gel des frais d’inscriptions. Dès le 13 août, avant la publication des rapports étudiants, la ministre de l’Enseignement supérieur Sylvie Retailleau avait communiqué sur les mesures prévues pour la rentrée.

#Rentrée2023 | La santé est essentielle. Nous investissons dès cette année 8,2 millions d’euros pour réformer et renforcer les services de santé étudiante ⤵️ pic.twitter.com/LEfZyqfsvg — Sylvie Retailleau (@sretailleau) August 13, 2023

De son côté, Emmanuel Macron s'est félicité le 15 août de «l’excellence française» avec la présence de 27 universités dans le classement de Shanghai.