Paris : heurts en marge de la mobilisation, la devanture du restaurant La Rotonde incendiée

Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont éclaté à Paris ce 6 avril, lors de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Un début d'incendie a frappé la brasserie La Rotonde et une banque a été vandalisée.

Heurts en marge de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce 6 avril : l'AFP rapporte ainsi qu'un groupe de personnes habillées de noir, placé à l'avant de la manifestation parisienne, a jeté des projectiles (bouteilles, pavés ou encore pétards) sur les forces de l'ordre, placées en protection de la célèbre brasserie La Rotonde.

Un fumigène a mis le feu au auvent rouge de l'établissement, comme on peut le voir dans les images publiées sur Twitter par le journaliste indépendant Clément Lanot. Une femme à l'intérieur de la brasserie a d'abord tenté d'éteindre le feu avec un extincteur, puis l'intervention des pompiers a permis de circonscrire rapidement les flammes.

Cette institution du VIe arrondissement de la capitale avait été décrite par la presse comme le «QG» d’Emmanuel Macron, en 2017, lorsque l'alors candidat d’En Marche y avait célébré sa qualification pour le second tour de la présidentielle. En janvier 2020, La Rotonde avait déjà été incendiée sur fond de revendications politiques, provoquant sa fermeture durant plus de six mois.

Une agence bancaire vandalisée

Les heurts entre des manifestants et les forces de l'ordre se sont poursuivis ce 6 avril le long du boulevard Raspail, notamment après le saccage d'une agence bancaire, comme on peut le voir sur des images diffusées par le compte Twitter du média Omerta.

Crédit Agricole ravagé au niveau du boulevard Raspail, à Paris. (📸 @DavidAlaime) pic.twitter.com/OPKoYsxnNK — OMERTA (@Omerta_officiel) April 6, 2023

La préfecture de police a déploré «des blessés parmi les forces de l'ordre» mais le bilan n'est pas «consolidé» à ce stade. Une commissaire d'une unité de la BRAV-M (police motorisée) a perdu connaissance après avoir reçu un pavé sur le casque. Il a été hospitalisé, selon une source policière citée par l'AFP.