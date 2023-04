«Ridicule» : en couverture de Playboy, Marlène Schiappa cible des critiques

La secrétaire d'Etat va apparaître le 6 avril en couverture du Playboy version mook (mi-livre, mi-magazine), à qui elle a accordé une longue interview sur les droits des femmes. Une initiative critiquée par plusieurs responsables politiques.

La secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la Vie associative Marlène Schiappa a été photographiée «habillée», avec une «robe longue blanche», pour le numéro du mook de charme (mi-livre, mi-magazine) Playboy à paraître le 6 avril.

Dans l'interview, réalisée il y a plusieurs semaines, l'ancienne secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes/hommes évoque la liberté des femmes en Afghanistan, la défense du droit à l'IVG, les droits LGBT+ sur la scène internationale, mais aussi la politique et la littérature, précisent ses proches.

🔵INFO LE PARISIEN | Marlène Schiappa va faire la Une de Playboy



La secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire a accepté de poser pour le magazine et a accordé une interview portant sur «la liberté des femmes mais aussi le féminisme»

➡️ https://t.co/WgUzuFB5TPpic.twitter.com/fEjsjwlY2w — Le Parisien (@le_Parisien) April 1, 2023

Selon Le Parisien, qui a révélé l'information le 31 mars sur son site, «ce nouveau coup de com' fait grincer des dents au sein du gouvernement». Le journal cite ainsi un conseiller ministériel s'exclamant «Peu importe la tenue, c'est lunaire. Ce n'est pas possible !». Il craint, rapporte que le quotidien, que cette publication ne vienne parasiter la communication gouvernementale «en pleine crise sociale sur les retraites».

Critiques au sein de la classe politique

Sans surprise, l'initiative de Marlène Schiappa a suscité de vertes critiques de plusieurs responsables politiques.

Le député communiste (PCF) Fabien Roussel note qu'«il ne suffit pas de s'abonner à Pif [gadgjet] pour connaître les intentions du gouvernement, il faut aussi s'abonner à Playboy...». Une référence à l'interview accordée par Emmanuel Macron à Pif magazine, dont l'entretien a été publié cette semaine.

Il ne suffit pas de s'abonner à Pif pour connaître les intentions du gouvernement, il faut aussi s'abonner à Playboy... https://t.co/92wqeaO1Qf — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) March 31, 2023

Selon l'eurodéputée insoumise (LFI) Manon Aubry, «cette Une Playboy est ridicule : 1) pour le féminisme [média qui véhicule les clichés sexistes] et 2) en concurrence avec Pif Gadget pour l'opération de diversion. Mais étrangement, on a pas entendu le choc des macronistes sur le détournement du fonds Marianne géré par Schiappa».

Manon Aubry cible ici une enquête de Marianne et de «L'œil du 20 heures» de France 2 qui épingle la gestion de plusieurs millions d'euros d'un fonds lancé par Marlène Schiappa – alors ministre déléguée à la Citoyenneté – et dont l'objectif affiché était de «promouvoir les valeurs républicaines» six mois après l'assassinat de Samuel Paty.

Cette une #Playboy est ridicule 1) pour le féminisme (média qui véhicule les clichés sexistes) & 2) en concurrence avec Pif Gagdget pour l'opération de diversion.



Mais étrangement on a pas entendu le choc des macronistes sur le détournement du fonds Marianne géré par Schiappa.. https://t.co/JnGV2WQOfZpic.twitter.com/jXoHUO0Pqi — Manon Aubry (@ManonAubryFr) April 1, 2023

Pour la députée du Rassemblement national Hélène Laporte, «la polémique concernant la une de Playboy a un avantage : on ne parle plus de l’enquête au sujet des deux millions d’euros attribués par Marlène Schiappa à des associations censées combattre la radicalité et promouvoir les valeurs républicaines. Où sont les fonds, pour quels résultats ?»

🟡 La polémique concernant la une de #Playboy a un avantage : on ne parle plus de l’enquête au sujet des 2 millions d’euros attribués par Marlène #Schiappa à des associations censées combattre la radicalité et promouvoir les valeurs républicaines. Où sont les fonds, pour quels… pic.twitter.com/DKZ3CivwHD — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) April 1, 2023

«A partir du moment où le président de la République donne une grande interview en pleine crise politique et sociale dans Pif gadget, je pense que les ministres se sentent libres de faire à peu près n'importe quoi», a réagi Marine Le pen.

Le député Les Républicains Philippe Gosselin estime que «la ministre à la une du magazine érotique [est un] joli coup de com !». «Mon tweet en est la preuve ! Mais imagine-t-on Simone Veil faire la même chose… Grandit-on ainsi la politique ?», s'interroge-t-il.

⁦@MarleneSchiappa⁩ @Playboy⁩ ⁩

La ministre à la une du magazine érotique..

Joli coup de com!

Mon tweet en est la preuve!

Mais imagine-t-on Simone Veil faire la même chose…

Grandit-on ainsi la politique ?… https://t.co/PKXngWXCdf — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) March 31, 2023

Très active sur les réseaux sociaux et abonnée aux plateaux télévisés, Marlène Schiappa a «toujours assumé de parler à tout le monde et d'avoir une communication disruptive», a ainsi justifié son entourage.