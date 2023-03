«Déni démocratique» : l'opposition s'indigne du recours au 49.3 par le gouvernement

De gauche à droite, les langues dans les oppositions se délient après le déclenchement du 49.3 sur la réforme des retraites. Un député Les Républicains affirme à ce propos qu'il se sent désormais prêt à voter une motion de censure.

Le 49.3 sur la réforme des retraites, enclenché le 16 mars par Elisabeth Borne, a vivement fait réagir les opposants politiques.

L'un des cadres de La France insoumise (LFI), le député Manuel Bompard, a souligné que sur cette réforme cela a été «d'abord le 47-1 pour empêcher le débat. Ensuite le 44.3 pour bloquer les votes. Enfin le 49.3 pour forcer le passage». «Le coup de force permanent, le peuple est contre eux, dégageons-les», a complété le parlementaire, avec le vote d'une motion de censure pour renverser le gouvernement.

D'abord le 47-1 pour empêcher le débat.



Ensuite le 44.3 pour bloquer les votes.



Enfin le 49.3 pour forcer le passage.



Le coup de force permanent. Le peuple est contre eux. Dégagons-les.#MotionDeCensurepic.twitter.com/yWKt9jUJqh — Manuel Bompard (@mbompard) March 16, 2023

Son collègue LFI du Nord Adrien Quatennens a rappelé qu'«hier, Macron roulait des mécaniques et voulait "aller au vote"». «Défait, il déclenche le 49-3 contre le peuple et ses représentants. Salut aux grévistes et aux manifestants. Mobilisation générale jusqu’au retrait ! Ce pouvoir isolé est faible. Le peuple rassemblé est fort», a-t-il ajouté.

Hier, Macron roulait des mécaniques et voulait « aller au vote ».

Défait, il déclenche le 49-3 contre le peuple et ses représentants.

Salut aux grévistes et aux manifestants.

Mobilisation générale jusqu’au retrait !

Ce pouvoir isolé est faible. Le peuple rassemblé est fort. — Adrien Quatennens (@AQuatennens) March 16, 2023

Le porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou a noté que «le gouvernement déjà minoritaire, même pas fichu de s’entendre avec une droite divisée, passe en force avec le 49.3». «Finalement les conditions sont réunies pour que le mouvement social aille jusqu’au bout pour faire tomber la réforme illégitime», a-t-il soutenu.

15h, l’heure du « crime » social ? Le gouvernement déjà minoritaire, même pas fichu de s’entendre avec une droite divisée, passe en force avec le 49.3. Finalement les conditions sont réunies pour que le mouvement social aille jusqu’au bout pour faire tomber la réforme illégitime. — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) March 16, 2023

Le député Les Républicains (LR) Pierre-Henri Dumont a estimé sur BFM TV qu'après le 49.3, «si ça [devait] passer par une motion de censure, ça passera par une motion de censure».

Pierre-Henri Dumont (LR) sur le 49.3 à l'Assemblée nationale: "Si ça doit passer par une motion de censure, ça passera par une motion de censure" pic.twitter.com/UHMNshszFt — BFMTV (@BFMTV) March 16, 2023

Selon le député de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan c'est un «fiasco pour Elisabeth Borne qui n'a pas de majorité pour sa réforme des retraites». «Avec son 49.3 Macron gouverne désormais contre le peuple. Seule solution, le référendum ou la censure et la dissolution» a-t-il estimé.

Fiasco pour Élisabeth Borne qui n'a pas de majorité pour sa réforme des retraites. Avec son 49.3 Macron gouverne désormais contre le peuple. Seule solution, le référendum ou la censure et la dissolution. pic.twitter.com/KQdnvVpiUO — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) March 16, 2023

Pour le parlementaire du Rassemblement national Sébastien Chenu, il s'agit d'«un énième coup de force» d'Emmanuel Macron qui «impose sa réforme des retraites aux Français en utilisant le 49.3». «Face à ce déni démocratique, les députés RN déposent immédiatement une motion de censure contre ce gouvernement qui ne respecte pas la volonté des Français», a-t-il affirmé.