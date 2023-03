Islamisme : dix personnes interpellées après un reportage de Zone interdite de janvier 2022

Plusieurs mois après la diffusion d'un reportage sur l'islamisme à Roubaix dans l'émission Zone interdite sur M6, plusieurs personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles avaient harcelé et menacé le militant de droite Amine Elbahi.

Selon les informations de l'AFP du 15 mars, dix individus ont été interpellés et mis en garde à vue à la suite d'une enquête ouverte pour «harcèlement aggravé», après la diffusion de l'émission Zone interdite sur M6 en janvier 2022. Celle-ci était consacrée à l'islamisme, particulièrement à Roubaix. Dans le reportage, le militant engagé au sein du parti Les Républicains Amine Elbahi dénonçait le clientélisme et le communautarisme islamiste dans la ville du Nord. Il a ensuite reçu des menaces et a été harcelé.

Les gendarmes de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine (OCLCH), saisi par le pôle national de la haine en ligne du parquet de Paris, ont procédé à ces interpellations.

La présentatrice de Zone interdite Ophélie Meunier avait pour sa part reçue des menaces de mort. Le parquet de Nanterre et la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) de la police judiciaire de Paris traite toujours ce dossier.

Le 9 février 2022, le maire de Roubaix Guillaume Delbar (divers droite) avait également porté plainte pour menaces. Le reportage évoquait notamment les liens entre le maire et une association de la ville dénommée «Ambitions et initiatives pour la réussite» (AAIR), soupçonnée de dispenser des cours coraniques sous couvert de cours d'arabe, à l'aide de dizaines de milliers d'euros de fonds publics, notamment municipaux.