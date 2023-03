Grève du 7 mars : les opposants à la réforme des retraites mobilisés dans toute la France

Ce 7 mars, une nouvelle journée de mobilisation a lieu contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement, qui prévoit notamment un report de l'âge de départ. Manifestations, grève et actions ont lieu au quatre coins du pays.

Manifestations, grèves reconductibles, ou encore ronds-points occupés : à l'appel des syndicats, les opposants au projet du gouvernement de réformer le système des retraites, se mobilisent ce 7 mars dans toute la France. Dans leur viseur figurent divers aspects de la réforme, dont le report de l'âge de départ à 64 ans. Comme l'ont montré les sondages semaines après semaines, une majorité de Français est opposée au projet gouvernemental.

Cette nouvelle journée de mobilisation a lieu à quelques jours d'une possible adoption de la réforme au Sénat.

Cette sixième journée depuis le lancement de la contestation marquera le lancement ou la poursuite de grèves reconductibles dans plusieurs secteurs, des transports aux raffineries en passant par l'énergie, le commerce ou les déchets.

Le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a affirmé qu’il s’agissait là «de la première journée d’une nouvelle phase», précisant que le mot d'ordre de l'intersyndicale était de «mettre le pays à l'arrêt». «Personne ne pourra dire qu'on n'avait pas prévenu qu'on allait passer un cran au dessus», a-t-il ajouté.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a prédit une «journée de mobilisation extrêmement puissante» et appelé le président de la République à ne pas «rester sourd». «On peut faire plus fort que le 31 janvier qui était déjà la plus grosse journée de mobilisation depuis le début des années 1990», a-t-il affirmé. Les syndicats avaient alors rassemblé 1,27 million de manifestants, selon les autorités, plus de 2,5 millions selon les syndicats.

Solidaires espère de son côté un «tsunami social» qui amène le gouvernement à reculer sur la mesure emblématique de la réforme, le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

La CGT prévoit au total 265 rassemblements. A Paris, la manifestation parisienne débutera à 14h de Sèvres-Babylone, en direction de la place d'Italie.

«C'est évidemment mauvais pour nos concitoyens», a dénoncé le 6 mars le Premier ministre Elisabeth Borne, défendant sur France 5 une réforme qui assurera selon elle la pérennité d'«un des piliers de notre modèle social». Elisabeth Borne a en outre fait valoir un argument plutôt inattendu : «Les premiers pénalisés, quand on a des grèves, ce sont les Français les plus modestes.»

Selon un sondage diffusé par BFMTV le 6 mars, une majorité de Français soutient le mouvement syndical dans sa lutte contre la réforme.