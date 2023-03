Maternités : en l'absence de réforme, le système va «au naufrage», alertent des médecins

Sans réforme du système de soins périnatal, celui-ci va «au naufrage», avertissent de concert la Société française de médecine périnatale (SFMP), plusieurs sociétés savantes et une association d'usagers qui en appellent ce 4 mars au gouvernement.

«Nos maternités sont au bord de la rupture et c’est pour cette raison que nous, gynécologues-obstétriciens, pédiatres néonatologues, anesthésistes-réanimateurs, sages-femmes, puéricultrices, psychiatres, psychologues et usagers lançons un appel au gouvernement comme à tous les Français», s'alarment les signataires dans une tribune publiée par Le Monde.

«Nous devons collectivement prendre conscience qu’il est impératif de repenser et de réorganiser notre système de soin périnatal, car aujourd’hui, tous les indicateurs sont au rouge.»

Le constat partagé par des sociétés savantes médicales et organisations de gynécologues-obstétriciens, néonatologues ou encore anesthésistes réanimateurs, mais aussi une association d'usagers, qui ont cosigné le texte, s'appuie en particulier sur la hausse inquiétante de la mortalité infantile lors de la dernière décennie, qui place le pays au 25e rang européen quand en 2012, la France était en 2e position.

Quand on connaît la situation des maternités, comment ne pas faire le lien entre ces indicateurs alarmants et la dégradation des conditions de travail ?», interrogent ces médecins et usagers.

Quelques jours après la publication dans la presse des conclusions d'un rapport présenté à l'Académie de médecine qui propose de réduire de 20% le nombre de maternités en France, les auteurs de la tribune appellent les pouvoirs publics à mettre fin à leur «inertie» et demandent que le système de soin périnatal soit repensé «de façon globale, réaliste et cohérente».

Les conditions de travail au cœur de la réflexion

«Les plateaux techniques doivent être regroupés dans des maternités mieux équipées et informatisées qui accueillent plusieurs niveaux de soins et offrent des conditions de travail permettant d’accompagner les patientes et leurs enfants en toute sécurité et dans la bientraitance», jugent les cosignataires.

Ce «regroupement des plateaux techniques», qui se traduira par des fermetures de maternité, «doit être accompagné par la multiplication des centres périnatals de proximité (CPP)», ajoutent-ils.

La SFMP, les autres sociétés savantes médicales signataires et l'association d'usagers SOS Prema réclament la réunion d'assises nationales de la périnatalité.

Conscientes du caractère politiquement sensible des fermetures de maternité, elles en appellent à une «prise de conscience des enjeux par la population [qui seule] peut permettre d’éviter le désastre».