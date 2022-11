Crise de l'hôpital : six organisations attaquent l'Etat pour «carence fautive»

Des organisations représentants soignants et patients attaquent en justice l'Etat à qui elles reprochent, entre autres, d'avoir failli dans sa mission d'«assurer le droit à la santé des usagers, des patients et de leur entourage, et des soignants».

Comme l'explique le collectif inter-hôpitaux dans une publication mise en ligne ce 3 novembre, trois associations de patients et trois collectifs de soignants ont déposé un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Paris, dans lequel est imputée à l'Etat une «carence fautive».

Sont à l'origine de ce texte, l'association Aide aux jeunes diabétiques (AJD), l'association Laurette-Fugain, l'association Maladie foie enfants (Amfe), le Collectif Inter Hôpitaux (CIH), le Collectif Inter Urgences, la Coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et Maternités de proximité.

Ces organisations reprochent notamment aux autorités françaises d'avoir failli dans leur mission d'«assurer le droit à la santé des usagers, des patients et de leur entourage, et des soignants». Le communiqué appelle par ailleurs l'Etat à divers engagements, dont celui de «renforcer significativement» le nombre de personnels soignants dans le pays.

Selon un témoignage rapporté le jour-même par France Culture, l'initiative vise à «envoyer un message fort à l'Etat, lui dire que la situation hospitalière est absolument catastrophique». «La situation est grave à l'hôpital, nous sommes aujourd'hui obligés de contraindre l'Etat à nous entendre en passant par une procédure judiciaire», a en effet estimé à l'antenne de France-Culture Laure Dorey, déléguée générale de l'association Maladies foie enfants.

L'hôpital public en crise depuis des années

Ainsi que le rapporte France bleu, le ministre de la Santé François Braun a pour sa part annoncé le 2 novembre de nouvelles mesures «de l'ordre de 400 millions d'euros» pour faire face aux problèmes liés à l'hôpital public, et notamment des services pédiatriques en pleine épidémie de bronchiolite.

En tout état de cause, le profond malaise qui traverse le milieu hospitalier ne date pas d'hier. Il a donné lieu ces dernières années à divers mouvements de grève ainsi qu'à de multiples vagues de démissions.

Lettres alarmantes, actions coup de poing, les interpellations au gouvernement pour tirer la sonnette d'alarme sur ce sujet ont été récurrentes au cours de ces dernières années. Les professionnels de la santé mobilisés dénoncent ainsi de façon régulière une situation dramatique.