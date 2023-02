Retraites : «Les syndicats ont gagné la bataille de l'opinion», estime Muselier

Le président de la région PACA, allié d'Emmanuel Macron, a estimé que les syndicats, opposés à la réforme des retraites promue par le gouvernement, avaient remporté la bataille de l'opinion. Il en appelle, comme le président, au «bon sens».

«Les syndicats ont gagné la bataille de l'opinion», a reconnu ce 21 février au sujet de la réforme des retraites Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a rallié le parti d'Emmanuel Macron.

«Aujourd'hui, les syndicats ont gagné la bataille de l'opinion car ils ont montré une certaine responsabilité, par rapport au Parlement», a-t-il déclaré sur Public Sénat.

Et pour lui, cette bataille a été perdue «à partir du moment où si vous posez une question à celui qui est pour la réforme des retraites, il est absolument incapable de vous expliquer pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il y a dedans».

Le président de la région PACA cible en particulier l'Assemblée nationale, qui a selon lui été «en dessous de tout». «La seule chose qui compte dans l'opinion publique c'est les 64 ans, et là on y est jamais allé», a-t-il déploré.

Rebondissant sur les propos d'Emmanuel Macron en visite à l'aube à Rungis, Renaud Muselier a défendu la réforme, estimant que «le bon sens c'est qu'on vit plus longtemps et mieux». Et de poursuivre son raisonnement : «On ne peut pas être les seuls en Europe à 62 ans, pendant que tout le monde est à 65 ans et certains pays comme aux Etats-Unis 71 ans.»

«Il fallait prolonger un peu, mais différemment sans doute», a-t-il conclu.

A Rungis, le président de la République s'en était remis au «bon sens» des Français et avait réitéré qu'il fallait «travailler un peu plus longtemps», défendant le report de 62 à 64 ans de l'âge de départ, au nom de la défense d'un système qui est un «trésor» et constitue «le patrimoine de ceux qui n'en ont pas».

Comme le montrent les différents sondages sur la question, une large majorité des Français est hostile au report de l'âge de départ à 64 ans.