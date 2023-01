«Il y a une unité des syndicats et même des Français» contre la réforme des retraites (ENTRETIEN)

Madi Seydi, ancienne attachée parlementaire, était invitée sur RT France ce 19 janvier pour commenter la mobilisation nationale contre la réformes des retraites à l'appel des syndicats.

L'ensemble des organisations syndicales appelaient à manifester contre la réforme des retraites, ce 19 janvier dans toute la France. Avec un net succès : plus d'un million de personnes selon le ministère de l'Intérieur et plus de deux millions selon le secrétaire général de la CGT ont défilé dans l'ensemble du pays.

Interrogé par RT France sur cette mobilisation, Madi Seydi, ancienne attachée parlementaire et ex-porte-parole du mouvement des jeunes du parti de Nicolas Sarkozy, a notamment jugé qu'il existait «une unité des syndicats et une unité même des Français» contre ce projet gouvernemental, qui prévoit de porter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.