Heurts en marge de la mobilisation parisienne contre la réforme des retraites (IMAGES)

A Paris, des violences ont éclaté entre les forces de l'ordre et des individus, en marge de la manifestation contre la réforme des retraites, ce 19 janvier. Trente personnes ont été interpellées.

L'AFP fait état de heurts dans l'après-midi du 19 janvier, lors de la contestation de la réforme des retraites, «entre forces de l'ordre et manifestants autour de la place de la Bastille, avec jets de projectiles et usage de gaz lacrymogènes». Des heurts survenus alors que les délégations syndicales se trouvaient loin derrière.

Selon la même source, des membres des black blocs ont jeté des poubelles, des bouteilles et des fumigènes sur les fonctionnaires. «Les unités mobiles se sont projetées pour disperser le groupe en faisant usage de gaz lacrymogènes, à quelques pas de la place de la Bastille», précise l'agence de presse.

Paris : affrontements en marge de la manifestation contre la réforme des retraites

D'après la préfecture de police, à 17h, 30 interpellations avaient été opérées lors de la mobilisation dans la capitale, dont le cortège est parti vers 14h15 place de la République à destination de la place de la Nation, via la Bastille. Les interpellés l'ont été pour port d'armes prohibé, outrage et rébellion et jets de projectiles notamment.

La préfecture avait déclaré avoir détecté «des éléments à risque» dans le cortège dès le début de la manifestation.

Gaz lacrymogène à proximité de #Bastille le cortège ne bouge pas #GreveGenerale19Janvierpic.twitter.com/KJz3VrLNbH — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) January 19, 2023

Quelque 400 000 personnes ont manifesté dans l'après-midi à Paris contre la réforme des retraites, selon la CGT. Le décompte des autorités n'est pas disponible dans l'immédiat.

En tout état de cause, des centaines de milliers de manifestants ont défilé dans l'ensemble de la France, contre le projet gouvernemental de porter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Outre à Paris, des heurts ou dégradations ont été signalés à Lyon et Rennes.