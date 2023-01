Manifestation à Paris à l’appel des Patriotes : «On a mille raisons de se mobiliser» (VIDEO)

Des milliers et des milliers de résistants dans les rues de Paris ce samedi pour crier #MacronDestitution !



On veut la Paix, pas l’OTAN !

On veut la retraite à 60 ans, pas 64 ans !

On veut le Frexit, pas l’UE ni Ursula !

Ne rien lâcher ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/uimqM4XvZH