«Résistance!» : nouvelle manifestation à l'appel des Patriotes à Paris contre l'UE, l'OTAN et Macron

A l'appel du président des Patriotes Florian Philippot, un rassemblement s'est tenu à Paris le 17 septembre pour protester contre la politique de rationnement d'Emmanuel Macron et demander sa destitution, et plus largement contre l'OTAN et l'UE.

Le 17 septembre comme depuis des mois, le président des Patriotes Florian Philippot a souhaité porter le flambeau de l'opposition au gouvernement dans les rues de Paris. Sous une banderole «Résistance», des «dizaines de milliers» de personnes se sont rassemblées, selon l'ancien député européen, pour demander au président français Emmanuel Macron et à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen «de dégager», mais aussi pour défendre «la liberté, la paix et la souveraineté», selon les termes de Florian Philippot.

Il ne s’agit pas d’hologrammes créés par Poutine comme voudraient le faire croire les médias français mais de dizaines de milliers de résistants qui aujourd’hui dans les rues de Paris ont demandé à Macron et Ursula de dégager, et défendu la liberté, la paix et la souveraineté !🇫🇷 pic.twitter.com/WkoKBjcqfz — Florian Philippot (@f_philippot) September 17, 2022

Le responsable des Patriotes en profite au passage pour rappeler à l'ordre les médias français qui voudraient faire croire qu'il s'agit «d’hologrammes créés par Poutine», une référence explicite à LCI qui début septembre avait nié l'existence même d'une de ses manifestations dont rendait compte une chaîne d'information russe.

Au moment où nous écrivons ces lignes, près de 24 heures après le rassemblement, il est à noter que les médias mainstream n'ont semble-t-il pas rendu compte du rassemblement, et la préfecture n'a pas publié de communiqué sur l'événement.

Florian Philippot, qui évoque dans d'autres tweets un «monde phénoménal pour [la destitution] d'Emmanuel Macron, la paix, le Frexit, la sortie de l’OTAN, le refus des rationnements et des sanctions», ou encore une «foule considérable».

Un monde phénoménal pour #MacronDestitution la Paix le Frexit la sortie de l’OTAN le refus des rationnements et des sanctions !

Magnifique bravo ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/0T2kP6S5Dz — Florian Philippot (@f_philippot) September 17, 2022

Le journaliste de l'agence Ruptly présent sur place a de son côté évalué la mobilisation à 1 500 personnes.

Particulièrement actif contre les restrictions de liberté liées au contexte sanitaire ces deux dernières années, le parti Les Patriotes mobilise désormais fréquemment de nombreux manifestants derrière d'autres bannières : le «Frexit», la sortie de l'Alliance atlantique et une critique virulente de la présidence Macron.