Retraites, Ukraine, économie... Les vœux d'Emmanuel Macron aux Français pour la nouvelle année

Le président Emmanuel Macron adresse ses vœux aux Français pour la nouvelle année à partir de 20h. Il devrait, selon les premières informations, essayer de faire passer un message «d'unité et de confiance» face aux crises qui s'accumulent.

«Je ne perds jamais cet impératif d'unité» de la nation française, a notamment déclaré le président de la République Emmanuel Macron dans ses vœux de Nouvel An, dans la soirée de ce 31 décembre 2022, mettant en garde contre «l'esprit de division» et prônant un «pays uni et solidaire».

D'après le chef d'Etat, malgré une «effroyable crise énergétique», l'inflation, les menaces nucléaires ou «la crise climatique», «ce qui est demeuré constant est [la] capacité collective [des Français] à relever ces défis». «Nous avons soutenu la croissance, contenu l'inflation à des niveaux inférieurs à nos voisins [...] Nous avons continué de créer des emplois et des emplois de qualité», a assuré le dirigeant français.

En outre, 2022 fut également, selon Emmanuel Macron, une année «de rayonnement artistique, culturel, sportif» pour la France. «De tout cela, soyons fiers», a souligné le chef d'Etat.

L'année à venir, a-t-il confirmé, sera notamment celle «d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir». Un sujet d'ores et déjà brûlant : mi-décembre, les huit principales organisations syndicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) et cinq organisations de jeunesse avaient publié un communiqué réaffirmant leur opposition à tout recul de l'âge légal de départ à la retraite. «Il nous faut travailler davantage», a fait valoir sans ambages ce 31 décembre le président de la République.

Sur le plan de la politique étrangère, le chef d'Etat a affirmé que la France serait «sans faillir» au côté des Ukrainiens, dans le contexte de l'opération militaire lancée par la Russie fin février dernier. «Nous vous aiderons jusqu'à la victoire», a déclaré Emmanuel Macron à l'adresse des Ukrainiens.

Plus globalement, Emmanuel Macron a dit souhaiter, pour 2023, «œuvrer à refonder une France plus forte, plus juste», «par notre travail et notre engagement».