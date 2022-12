«Cyniques sans foi ni loi» : le maillot des Bleus floqué «49.3» de Borne révulse les oppositions

A droite comme à gauche, le maillot floqué «49.3» reçu par le chef du gouvernement Elisabeth Borne pour Noël lors d'un dîner à Matignon a suscité de vives réaction, entre dégoût et colère.

Si le maillot bleu de l’équipe de France floqué «49.3» – référence directe à l'arme constitutionnelle employée dix fois depuis la rentrée parlementaire pour faire passer les textes sans vote – reçu par Elisabeth Borne a beaucoup amusé à Matignon, ailleurs, le cadeau a en revanche passablement choqué.

Ainsi, du côté des oppositions, à droite comme à gauche, les responsables politiques peinent à cacher un certain dégoût face à cette blague, qui marie selon eux une bonne dose de cynisme à une touche de mépris.

«Vous trouvez ça drôle de piétiner la démocratie parlementaire ? De refuser aux députés élus pour ça de voter les lois ? Ou vous en êtes fiers ? Mais quel mépris pour le peuple ! Je suis députée depuis six mois et vous me dégoûtez comme jamais», a ainsi dénoncé la députée LFI Aurélie Trouvé.

Vous trouvez ça drôle de piétiner la démocratie parlementaire ? De refuser aux députés élus pour ça de voter les lois ?

Ou vous en êtes fiers ?

Mais quel mépris pour le peuple ! Je suis députée depuis 6 mois et vous me dégoûtez comme jamais.https://t.co/Gy4qty1Mpx — Aurélie Trouvé (@TrouveAurelie) December 21, 2022

«Ils osent tout et c’est même à ça qu’on les reconnaît…», a de son côté ironisé le premier secrétaire du PS Olivier Faure.

Ils osent tout et c’est même à ça qu’on les reconnaît… https://t.co/LDv7u2MgON — Olivier Faure (@faureolivier) December 22, 2022

La députée EELV Sandrine Rousseau a pour sa part jugé que ce cadeau représentait la définition du «cynisme politique».

«A quand un maillot "minorité relative" pour apprendre à ce gouvernement incompétent la modestie et la souffrance des Français ?», s'est interrogé de l'autre côté de l'échiquier politique le député RN Alexandre Sabatou.

A quand un maillot "minorité relative" pour apprendre à ce gouvernement incompétent la modestie et la souffrance des Français ? https://t.co/D43CeVswWh — Alexandre Sabatou (@ASabatou) December 22, 2022

Pour le président des Patriotes Florian Philippot, cette affaire montre que la France «est vraiment dirigée par des cinglés et des cyniques sans foi ni loi !»

#Borne a reçu comme cadeau de ses équipes un maillot floqué « 49.3 » puis elle a fièrement paradé à Matignon avec ! 🤦



On est vraiment dirigé par des cinglés et des cyniques sans foi ni loi ! — Florian Philippot (@f_philippot) December 21, 2022

Face à la polémique qui enfle, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a refusé de faire tout commentaire, «si ce n’est que ce cadeau n’[a pas été] offert par des membres du gouvernement».