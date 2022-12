Mondial: 40 personnes «proches de l'ultradroite» interpellées à Paris après la victoire de la France

D'après l'AFP, citant une source policière, 40 individus «proches de l'ultradroite» ont été appréhendés par la police dans le XVIIe arrondissement de Paris après la victoire de l'équipe de France face au Maroc notamment pour «port d'armes prohibées».

Un groupe de 40 personnes proches de l'ultradroite, qui s'apprêtait à rejoindre les Champs-Elysées à Paris à l'issue de la demi-finale du Mondial remportée par la France face au Maroc, a été interpellé, notamment pour port d'armes prohibées, a appris l’AFP le 14 décembre de source policière.

Le groupe a été interpellé dans le XVIIe arrondissement de la capitale lors d'un contrôle pour «groupement en vue de commettre des violences» et «port d'armes prohibées», a-t-on expliqué de même source, en soulignant que plusieurs des membres de ce groupe étaient connus des services de police pour leur appartenance à un mouvement proche de l'ultradroite. «Ils voulaient clairement en découdre sur les Champs[-Elysées]», a-t-on ajouté de source policière.

On a fait valoir, de même source, que ces interpellations avaient été rendues possibles grâce au dispositif de contrôle et de prévention mis en place autour des Champs-Elysées. Quelque 2 200 policiers et gendarmes étaient mobilisés à Paris le 14 décembre au soir pour encadrer les festivités à l'issue de la rencontre France-Maroc remportée (2-0) par les Bleus.

Au total, 115 interpellations ont eu lieu dans l'agglomération parisienne dont 101 à Paris, à l'issue de cette demi-finale du Mondial, a indiqué la préfecture de police, le 15 décembre peu avant 1h.