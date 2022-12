Eric Ciotti élu président des Républicains

Eric Ciotti a remporté son duel qui l'opposait au sénateur Bruno Retailleau dans le cadre du second tour de l'élection du président des Républicains. Le député des Alpes-Maritimes a récolté 53,7% des voix.

Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a été élu le 11 décembre président des Républicains avec 53,7% des voix contre 46,3% à son adversaire Bruno Retailleau, a indiqué la présidente par intérim du parti Annie Genevard.

La participation a atteint 69,70% au deuxième tour contre 72,67% au premier, a précisé Annie Genevard lors d'un point presse au siège du parti. Eric Ciotti, qui disposait d'une avance de neuf points sur son adversaire après le premier tour, succède ainsi à Christian Jacob qui a démissionné en juin.

Nous avons gagné ! MERCI aux militants pour cette formidable confiance !



Félicitations à @BrunoRetailleau et @AurelienPradie pour leur campagne courageuse, autour de convictions fortes.



Tout commence aujourd’hui. Dans l’unité et la clarté, nous allons redresser la droite ! 🇫🇷 — Eric Ciotti (@ECiotti) December 11, 2022

Dans un tweet, l'élu a félicité Bruno Retailleau et Aurélien Pradié pour leur participation à la campagne. «Tout commence aujourd’hui. Dans l’unité et la clarté, nous allons redresser la droite», a-t-il écrit. Aurélien Pradié a adressé quant à lui «toutes [ses] félicitations» au vainqueur et estimé que le parti devait désormais «rassembler et reparler à tous les Français».

Une ligne de «droite assumée»

Les 91 110 adhérents de LR ont choisi la ligne portée par Eric Ciotti «de droite assumée», «refusant le politiquement correct», avec un ton très ferme sur la sécurité et l'immigration. «Je suis de droite, j'en suis fier et je ne m'en excuserai jamais», répétait-il encore le 8 décembre lors d'une réunion publique à Paris.

Pour infléchir son image très marquée à droite, ce spécialiste des questions migratoires avait aussi parlé d'économie, parlant de supprimer l’impôt sur les successions et les donations, et de baisser les impôts et les charges.

Son grand argument de campagne a été Laurent Wauquiez, présent lors d'une réunion publique à Paris du 8 décembre. Eric Ciotti promettait de faire désigner rapidement le président de la région Auvergne-Rhône Alpes comme candidat à la présidentielle s'il était élu.

Eric Ciotti était arrivé en tête au premier tour de la primaire LR de 2021 mais avait dû s'incliner au deuxième face à Valérie Pécresse, payant un «tout sauf Ciotti» chez les électeurs inquiets de sa ligne droitière. Cette dernière avait recueilli 4,8% des voix à la présidentielle.