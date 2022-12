Restrictions d'électricité, dispositif Ecowatt... Emmanuelle Wargon annonce la couleur

La présidente de la Commission de la régulation de l'énergie a expliqué le fonctionnement de l'application Ecowatt. Et lorsque celle-ci virera au rouge, les restrictions seront de rigueur, sous peine de coupures de courant imposées.

Emmanuelle Wargon, nommée à la tête de la Commission de régulation de l'énergie par décret présidentiel en août 2022, a expliqué sur le plateau de BMFTV le 4 décembre le fonctionnement de l'application mobile Ecowatt qui permet de réguler la consommation électrique nationale.

Ce n'est peut-être pas le jour pour se lancer dans de la cuisine sophistiquée

Lorsque l'application Ecowatt vire au rouge, l'ancienne ministre chargée du Logement préconise de «limiter au maximum la consommation d'électricité pendant la période de temps qui a été identifiée». Ainsi, elle énumère les bons gestes à suivre pour éviter une surconsommation : «les machines si c'est possible après 20h», «ce n'est peut-être pas le jour pour se lancer dans de la cuisine sophistiquée en faisant cuire pendant des heures et des heures», tout en rappelant que pour le chauffage «la recommandation c'est 19 degrés».

Que faire si le dispositif Ecowatt passe au rouge?



➡ Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie, répond à vos questions pic.twitter.com/XRKppRvREX — BFMTV (@BFMTV) December 4, 2022

La présidente de la Commission de régulation de l'énergie admet tout de même que c'est une mesure «pas facile à tenir», mais elle précise bien que durant le jour Ecowatt rouge il faut «tenir cette recommandation, 19 ou un peu en dessous si on supporte». «Chaque petit geste compte pour les ménages [...] pour les entreprises, au bureau si on chauffe moins il faut arriver avec un pull, nous on le fait» mentionne Emmanuelle Wargon.

«Il faut gagner entre 5 et 15% de consommation» conclut-elle.

Crée par le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et Enedis, l'application Ecowatt se veut être le guide à la bonne consommation électrique des Français. Sur le site internet, on trouve une liste de recommandations pour gérer son électricité et prévenir en cas de potentielles coupures d’électricité.

En effet, pour soulager le réseau électrique français, le gouvernement envisage des «délestages», autrement dit des coupures de courant imposées. Dans une interview accordée au JDD le 4 décembre, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher avertissait que l'exécutif travaillait «sur les scénarios les plus extrêmes» et que des délestages étaient «possibles» dans la capitale.