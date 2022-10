Avec un salaire de 19 millions d'euros, le PDG de Stellantis estime être un «salarié comme un autre»

Plusieurs leaders de gauche et syndicalistes se sont offusqués des propos du PDG de Stellantis, Carlos Tavares. Celui-ci a estimé que son salaire annuel de 19 millions était «la traduction du fait que les résultats de l'entreprise sont bons».

«Est-ce que vous estimez les avoir mérités ?» : à cette question posée par la journaliste de Franceinfo Saliah Braklia au sujet de sa rémunération en 2021 de 19 millions d'euros, le PDG du groupe automobile Stellantis Carlos Tavares a répondu sans détours.

«Ceci résulte d'une décision du conseil d'administration de mon entreprise. Je suis un salarié comme un autre», a-t-il avancé, soulignant que «c'est la traduction du fait que les résultats de l'entreprise sont bons, voire très bons, puisque 90% de ma rémunération est variable». «Il faut d'abord se réjouir de cela, pour la pérennité de l'entreprise, les impôts que nous payons et l'activité que nous générons», a-t-il argumenté.

L'intervention de Carlos Tavares critiquée

Cette justification n'a pas été du goût de plusieurs leaders de gauche. L'ancienne candidate à la présidentielle de Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud a mis sur Twitter un emoji moqueur sur la déclaration du patron de Stellantis.

#Tavares#Stellantis qui a une rémunération de 19 millions sur l'année, explique sur #franceinfotv "je suis un salarié comme un autre". 😅 — Nathalie Arthaud (@n_arthaud) October 18, 2022

Le porte-parole CGT de PSA/Stellantis et de Lutte Ouvrière, Jean-Pierre Mercier a quant à lui remis en cause une autre affirmation du patron de Stellantis, qui assurait dans la même interview que «l'ensemble de ce qui a été versé [pour les salariés] sur l'année 2022 [avec les primes] représent[ait] un peu plus de 7% [d'augmentation]». Pour Jean-Pierre Mercier, il s'agit d'un «mensonge».

L'organisation Oxfam a ironisé sur le fait que le PDG «se compar[ait] à "un salarié comme un autre" et se di[sait] partisan du partage des richesses». «L'écart de rémunération chez Stellantis entre PDG et salarié moyen est de 328», a ajouté la structure impliquée dans la lutte contre la pauvreté.

En pleine journée de grève pour revendiquer une revalorisation des salaires, le PDG de #Stellantis se compare à "un salarié comme un autre" et se dit partisan du partage des richesses 🧐



👉 L'écart de rémunération chez Stellantis entre PDG et salarié moyen est de 328 😱 https://t.co/HJuqN04Svm — Oxfam France (@oxfamfrance) October 18, 2022

L'ancien sénateur socialiste (PS) Roger Madec a pour sa part jugé la réponse de Carlos Tavares comme «indécente».

Le 15 avril 2022, Emmanuel Macron avait lui-même réagi sur France info à la rémunération de Carlos Tavares, déclarant que «c'est choquant, c'est excessif».

L'intervention du PDG de Stellantis survient dans contexte polémique sur la rémunération du PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné. En 2021, sa rémunération brute «à titre de l'exercice» a été portée à près de six millions d’euros, notamment grâce à l’attribution de 90 000 actions valorisées pour près de deux millions d’euros, augmentant sa propre rémunération de 52%.