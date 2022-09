«Va te faire fou*** !» : Macron reçoit une volée de bois vert lors d'un marathon caritatif en ligne

Le président a publié un message de soutien au Z Event, marathon caritatif organisé autour du streaming de jeux vidéo. Sa démarche n'a pas été du goût de streamers, qui lui ont reproché son manque d'actions concrètes en faveur de l'écologie.

Une opération de communication ratée : Emmanuel Macron a été la cible de moqueries et d'insultes après avoir publié une vidéo dans laquelle il affichait son soutien aux objectifs du «Z Event».

Il s'agissait de la cinquième édition de ce marathon caritatif en ligne, fait de parties de jeux vidéo, de défis et de débats retransmis en direct sur le compte Twitch d'une soixantaine de streamers (diffuseurs) parmi les plus populaires en France, qui encouragent les spectateurs à se mobiliser pour soutenir des associations. En l'occurrence, les dons – environ 10 millions d'euros – ont été reversées à des associations écologistes, dont Sea Shepherd, la Ligue de Protection des oiseaux (LPO) ou le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Juste avant la dernière soirée de l'événement, le 11 septembre, Emmanuel Macron a décidé de saluer cette mobilisation – comme il l'avait déjà fait par le passé – qui vient selon lui appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre le dérèglement climatique. «Z Event bonsoir», a-t-il introduit sur un ton volontairement décontracté, avant de remercier les organisateurs et de promettre «d'aller beaucoup plus vite» en matière d'écologie. Le chef de l'Etat annonce aussi dans ce message l'organisation en France du «Blast TV Major Counter Strike», l’un des plus grands rendez-vous du calendrier de l'e-sport mondial, en 2023.

La vidéo du chef de l'Etat a suscité de vives réactions de la part d'une partie des streamers, dont le Youtubeur Antoine Daniel, qui compte près de 3 millions d’abonnés sur la plateforme. «Je veux qu'on sache que depuis le Z Event, il y a quelques personnes qui le détestent», a-t-il réagi abruptement. Antoine Daniel aurait manifestement préféré que le président de la République s'abstienne de prendre la parole sur le sujet de l'environnement, jugeant son bilan écologique peu reluisant. «C'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là», a-t-il martelé, avant de lancer un «Va te faire foutre !» au chef de l'Etat.

🔴🗣 « Qu’il ferme sa gueule, va te faire fou*** » lance le Youtubeur Antoine Daniel à #Emmanuel Macron, quelques minutes après la publication d’un message de soutien adressé par le Président aux participants du #Zevent2022. pic.twitter.com/hYCZ9QLJP2 — Élections 2022 (@2022Elections) September 11, 2022

Sur un ton plus que moqueur, d'autres streamers ont réagi au tweet du président, en le qualifiant d'«escroc». «Oh Macron a tweeté sérieux, oh je m’en bas les cou*****», a ainsi commenté à chaud le streameur «Ponce».

🔴🗣 « Oh Macron a tweeté sérieux, oh je m’en bas les cou***** », dit le streameur @poncefleur à propos du message publié par Emmanuel #Macron pour féliciter les participants au #Zevent2022. pic.twitter.com/4nPqYswVGY — Élections 2022 (@2022Elections) September 11, 2022

La streameuse «AngleDroit» a elle aussi été piquée au vif par la vidéo du président. «Si seulement tu avais les moyens de faire quelque chose ! Merde !», a-t-elle cinglé, fustigeant là aussi les insuffisances du président en matière d'écologie et moquant au passage les encouragements du gouvernement à faire des «petits gestes» en faveur de l'environnement.

🔴🗣 « Si seulement t’avais les moyens de faire quelque chose. »



La streameuse @AngleDroit_ réagit au message d’Emmanuel Macron adressé au #ZEVENT22.pic.twitter.com/1LrHpwIdXBhttps://t.co/nW64XE5dlz — Élections 2022 (@2022Elections) September 11, 2022

De la même manière, le député insoumis Christophe Bex a invité le président de la République à cesser «ses récupérations politiciennes», estimant que le Z Event se mobilise «pour faire le travail que l’Etat ne fait pas».

Pour rappel : le #ZEVENT22 se mobilise pour faire le travail que l’État ne fait pas, cette année pour l’écologie.



Emmanuel Macron devrait arrêter ses récupérations politiciennes. — Christophe Bex (@ChristopheBex) September 11, 2022

Ce nouveau test de popularité raté permet au président français d'enrichir la collection de quolibets et d'insultes dont il a été récemment la cible, à la fois au cours de son déplacement en Algérie et de concerts dans l'Hexagone. Lors d'un concert au Touquet le 27 août, l'artiste franco-américain Marc Rebillet au Touquet avait fait scander «Macron, en*ulé, Macron, dégage» au public, refusant ensuite de s'excuser.