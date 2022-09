Inflation : les ménages français de plus en plus inquiets de leur précarité

Le Secours populaire français a dévoilé le 7 septembre son baromètre de la pauvreté. Près d'un Français sur deux affirme avoir un compte en banque vide. Et le sentiment d'être pauvre augmente.

Avec un niveau d'inflation record depuis 1985, les conditions de vie des Français se sont nettement détériorées en 2022, selon le 16e baromètre Ipsos pour le Secours populaire français, dévoilé le 7 septembre.

Parmi les chiffres révélateurs, 48% des citoyens interrogés confessent ne plus pouvoir mettre de l'argent de côté, du fait de la hausse générale des prix. 36% des Français peineraient d'ailleurs à boucler leur fin de mois.

Sans surprise, la situation se dégrade chez les plus modestes, puisque pour les foyers dont le revenu mensuel net est inférieur à 1 200 euros, 44% vivraient à découvert.

De fait, le Secours populaire constate que la crainte de tomber dans la précarité «s’est répandue comme un feu de forêt : la hausse par rapport à 2021 attei[gnant] 14 points».

Parmi les indicateurs, l'association française Solidarité vacances note que le premier poste de dépenses sur lequel 47% des familles rognent «est celui du départ en vacances». «Une proportion jamais atteinte depuis 2017», ajoute l'organisation.

Par rapport à 2021, les difficultés augmentent sur toutes les dépenses liées à l'alimentation (notamment pour la consommation de fruits et légumes), l'énergie ou le transport.

La pauvreté se répand

Autre donnée : «Les Français portent désormais le seuil de pauvreté subjectif à 1 263 euros par mois», c'est à dire 161 euros au-dessus du seuil de pauvreté officiel. Il s'agit d'un «bond de 88 euros par rapport à la valeur qu’ils avaient retenue l’an dernier».

Le Secours populaire souligne que les Français «sont de plus en plus confrontés, à la fois dans leur propre vécu et dans celui de leur proche» à la pauvreté, avec 65% d'entre eux déclarant «constater qu’une personne dans leur entourage leur semble être aujourd’hui confrontée» à celle-ci, soit «un chiffre qui bondit de pas moins de 10 points par rapport à 2021». De fait, 57% des sondés assurent craindre d'être sur le point de connaître une situation de pauvreté ou de l'avoir déjà connue.

Le Secours populaire signale enfin que les étudiants sont parmi «les plus affectés» par la hausse des prix.